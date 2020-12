El actor venezolano Wilmer Machado, mejor conocido como «Coquito», aseveró que se encuentra mejorando y emitió unas palabras de reflexión tras ser víctima de una parálisis facial leve.

“Estoy mejorando, háganle caso a su cuerpo. Yo sentí un dolor de cabeza que nunca me daba y no le paré, se me irritó el ojo y se me fue volteando el ojo y no le hice caso, el lunes, el martes se fue empeorando, y el martes cuando fui al médico me dijeron que era una parálisis facial por estrés”, narró el artista a través de un video que compartió en su cuenta de la red social Instagram.

En las imágenes agradeció a todos sus seguidores por sus mensajes y comentarios referentes a su estado de salud. “No se estresen, vamos a hacerle caso a nuestro cuerpo. Cuídense”, sugirió.

De igual manera, aconsejó tener una alimentación balanceada, hacer ejercicios y tener mucha tranquilidad. “Vivan contentos, así vivirán muy bien. De la vida no vamos a salir vivos”, expresó.

Producto del estrés, «Coquito» mostró las secuelas de no saber cómo lidiar ni controlar circunstancias que se generan de forma habitual y exhortó a llevar la vida con sosiego.