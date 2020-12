María Corina Machado: No solo no podemos consultar más, tenemos que actuar #2Dic

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, habló sobre las cuestionadas elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Maduro para el 6 de diciembre, quien aseguró que después de este proceso llegará una etapa de mayor riesgo para los factores democráticos de Venezuela.

“Entendemos que no solo está en riesgo el futuro de Venezuela sino de todo el continente”, aseguró María Corina Machado sobre estos comicios.

Además, plasmó su posición sobre el régimen, ya que reiteró que por la vía convencional no cederán su puesto en Miraflores: “Todos sabemos que con terroristas no se gobierna. Ellos no van a ceder el poder por vías convencionales”.

Por otra parte, mencionó que es necesario que la comunidad internacional actúe en coherencia con las necesidades de Venezuela: “Si no hay resolución a la crisis venezolana en el corto plazo podremos enfrentar una situación de violencia y conflicto inédita en el continente”, advirtió.

“No solo no podemos consultar más. Tenemos que actuar, tanto los venezolanos como los actores internacionales que entienden el riesgo que esto representa para el continente”, agregó.

Incluso, aseveró que la intención del régimen de Maduro es desestabilizar a la región, por ende, enfatiza en la necesidad de buscar soluciones inmediatas.