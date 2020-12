«Apostamos mucho a esta temporada en Mar del Plata» #argentina

El gobernador dialogó con Telediario y se refirió a la situación del desempleo en la ciudad. Para la pospandemia indicó que apunta a «un proyecto productivo para dar respuesta a los problemas típicos de la ciudad»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que su gobierno “apuesta mucho” a la temporada que se inició el último martes en Mar del Plata e indicó que para la pospandemia apunta a “un proyecto productivo para dar respuesta a los problemas típicos de la ciudad”, golpeada por una desocupación del 26% y una pobreza del 38% según los últimos registros del Indec.

En una entrevista con Telediario, el gobernador señaló que «desde el punto de vista sanitario se tomó una decisión adecuada por parte de la provincia, después de haber hecho ronda de consultas con los intendentes, y llegamos a la decisión de lanzar, con fechas específicas, la temporada en dos etapas: una primera para los propietarios no residentes y a partir del 1 de diciembre para los no residentes y no propietarios”.

Sobre la salida a los problemas que golpean a Mar del Plata desde hace varios años, potenciados por la pandemia, Kicillof destacó que «apostamos mucho a esta temporada. No va a ser una típica temporada, probablemente sea como en Europa, que en el verano el virus había bajado bastante pero la temporada fue debajo de los cánones habituales. Hemos anunciado obras en el Puerto junto con Fernanda Raverta, que es una compañera muy querida, y también con el intendente Guillermo Montenegro”. “Pensamos que Mar del Plata no puede vivir sólo del turismo. Pensamos una Mar del Plata que , en la salida de la pandemia, nos permita pensar en un proyecto productivo para dar respuesta a esto que ha sido típico de la ciudad. Ayudamos al municipio para que esto se solucione a largo plazo y a corto plazo, obviamente que en pandemia esto es peor», agregó.

El gobernador recordó que “Mar del Plata y nuestra costa atlántica es una vidriera, no solo de nuestra provincia sino de todo el país”. En tal sentido, añadió: “Es muy importante la temporada y en esto coincidimos con los intendentes, con Guillermo Montenegro también. Pese a ser de distintas fuerzas políticas,, hemos puesto todo en Mar del Plata: reforzamos sistema de salud, insumos, enviamos fondos para que se puedan pagar los sueldos y hemos recibido un trabajo recíproco. Hace pocos días estuvo nuestro ministro de Salud, Daniel Gollán, recorriendo la ciudad, porque el sistema de salud tiene que dar abasto en el caso de que suban los casos. El intendente es opositor al gobierno provincial y nacional y nosotros no hemos discriminado a nadie. Yo la siento propia a Mar del Plata, así que estamos trabajando en conjunto”.

