Así reaccionan a inesperada sorpresa del clan Kardashian

Las estrellas de «Keeping Up with the Kardashians» se pusieron en complot para jugarle una broma a algunas estrellas amigas. Para el divertido juego participaron Kim Kardashian, de 40 años, Kourtney Kardashian, de 41, Khloé Kardashian, de 36, Kendall Jenner, de 25, Kylie Jenner, de 23, y Kris Jenner, de 65. Todas las divas de reality show estaban sentadas en las escaleras de una de sus mansiones.

Kim compartió el video en sus historias de Instagram, que originalmente colgó Kylie en TikTok. Todas pusieron pose de portada de revista mientras esperaban que sus víctimas respondieran al llamado en FaceTime. Uno de los primeros en caer en la trampa fue Tristan Thompson, de 29, pareja de Khloé y padre de la niña True Thompson. El jugador de los Boston Celtics saludó a las mujeres con una sonrisa, pero inmediatamente se dio cuenta de sus extraños comportamientos.

«¡Oh hola! Qué diablos», expresó la estrella de la NBA con una risa a carcajadas. Luego siguió Justin Bieber, de 26. La estrella del pop canadiense respondió: «Hola chicos…». Inmediatamente se percató que algo no estaba bien. Con una leve sonrisa, dijo: «Esto es… ¡¿qué está pasando?!». Poco después, cayó la expareja de Kylie y padre de la niña Stormi Webster, Travis Scott, de 28.

Él, sin duda, fue quien mejor reaccionó. El rapero se mostró desde un principio sorprendido al ver a todo el clan Kardashian-Jenner reunido. «¡¿Qué está pasando?!», preguntó. Ya que ninguna respondía, soltó una sonrisa y gritó «¡Adiós!». Otra que cayó en las garras fue Hailey Baldwin, de 24, mejor amiga de Kendall y esposa de Justin Bieber. La modelo contestó la llamada con la cara lavada, mientras se metía un bocado de comida a la boca.

Hailey se notó bastante confundida al ver a todas las hermanas reunidas con su madre. Ni siquiera podía decir nada. Su cara de sorpresa hablaba por sí sola. Addison Rae, de 20, mejor amiga de Kourtney, estaba en medio de una cita para arreglarse las cejas cuando recibió la llamada. El rey de la comedia Dave Chappelle, de 47, también reaccionó de forma chistosa. «¡Mierda!», exclamó, antes de alejarse de la cámara.

