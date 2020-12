Beneficios de tomar una infusión de perejil.

Tomar una infusión de perejil puede prevenir la aparición de cálculos renales y estimular el flujo menstrual. Te mostramos qué otros beneficios puedes obtener de esta bebida.

A pesar de su origen mediterráneo, el perejil es conocido por ser una planta muy versátil con la que se puede preparar una saludable infusión, cuyos beneficios trascienden de lo culinario a lo medicinal. Esto se debe a su alto contenido de nutrientes y antioxidantes efectivos para tratar diversos padecimientos.

Rica en vitamina K, A, E y C, además de ser fuente de hierro, potasio y calcio, esta planta herbácea podría mejorar los niveles del azúcar en la sangre, mantener la presión arterial y favorecer la salud ocular y ósea. Veamos qué evidencias existen al respecto.

Propiedades diuréticas y carminativas de la infusión de perejil

Si buscas una forma natural de estimular los riñones, el perejil es una buena opción. Esta hierba es prescrita por la medicina tradicional para incrementar los niveles de orina producidos por una persona.

El perejil tiene propiedades químicas que, al ser asimiladas, causan la contracción leve de la vejiga, el útero y el intestino, por lo que se emplea como adyuvante para tratar infecciones en la orina y favorecer la digestión. Por su propiedades carminativas disminuye la producción de gases en el extracto digestivo, lo que reduce cólicos y retortijones.

Prevención de cálculos renales

Según estudios en animales, el perejil interviene en el pH de la orina elevando sus niveles de acidez, lo que disminuye el riesgo de la aparición de cálculos renales. Además, sus propiedades diuréticas promueven la limpieza de la vejiga a través de la micción, favoreciendo la expulsión natural de los cristales antes de que se formen piedras en los riñones.

Calma el dolor menstrual

Según estudios, la presencia de apiol y miristicina encontradas en el perejil favorece la producción de estrógeno y las contracciones del útero, además de equilibrar el nivel hormonal. Estas características lo tornan un remedio natural prescrito en la medicina tradicional para paliar los síntomas de dolor de los ciclos.

Rico en antioxidantes

Entre otros compuestos, el perejil contiene antioxidantes conocidos como flavonoides carotenoides y vitamina C. Estos ayudan a reducir el daño celular causado por el estrés oxidativo en el cuerpo.

La presencia de flavonoides en la dieta ayuda a disminuir la amenaza de padecer enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y patologías coronarias. De igual forma, el betacaroteno y la luteína están vinculadas con una baja probabilidad de padecer mutaciones celulares malignas.

En este sentido, una prueba de probeta arrojó que la esencia de perejil logró estabilizar la degeneración del ADN y enlentecer la diseminación de células malignas. Esto, por supuesto, es un efecto in vitro y no puede trasladarse de inmediato al cuerpo humano. Son necesarias más investigaciones que lo respalden.

La infusión de perejil es fuente de vitamina C

La infusión de perejil, gracias a su concentraciones de vitamina C y A, ayuda a fortalecer el sistema inmune. Así, la vitamina C también fomenta la generación de glóbulos blancos.

De acuerdo a un estudio publicado en Iranian Journal of Pharmaceutical Research, este nutriente es necesario para la formación del colágeno, un componente que le brinda estructura y fuerza a las articulaciones, cabello, huesos y piel, además de disminuir las líneas de expresión.

¿Cómo se prepara una infusión de perejil?

Hoy en día existen en el mercado distintas presentaciones de perejil; lo puedes encontrar en cápsulas, tinturas, polvo o hasta en aceite esencial. Sin embargo, resulta muy gratificante beber por la mañana una tibia infusión de esta fragante hierba. Aprende a prepararla desde la comodidad de tu casa.

Ingredientes

2 cucharadas de perejil fresco o seco.

1 taza de agua.

1 cucharadita de miel (opcional).

Preparación

En una olla agrega el agua y ponla a hervir a fuego medio.

Llegado este punto apaga la hornilla y deja reposar el agua unos 40 segundos.

Transcurrido ese tiempo agrega las dos cucharadas de perejil, tapa y deja en reposo por 3 minutos. Este procedimiento te ayudará a no quemar las propiedades de la planta.

Con la ayuda de un colador drena la infusión en una taza y descarta las hierbas.

Si lo deseas, añade un poco de miel.