Cómo Evitar que tu gato orine dentro de la casa

El vinagre, es un producto económico que podrás conseguir en cualquier supermercado, además de servir como aliado para algunas recetas de comida es increíble para evitar que los gatos orinen en casa.

Evita que los gatos orinen fuera de la caja de arena con este método

Es normal que, en determinados momentos de su vida los felinos hagan pipí fuera de su caja de arena, lo que conlleva a muchas personas a buscar remedios caseros que ayuden a evitar que los gastos se orinen en casa.

Además de usarlo para impedir que los felinos se orinen dentro de la casa, tiene otros beneficios ya que el olor del vinagre les resulta bastante incómodo a los gatos, por lo que huirán una vez que sientan el olor a vinagre.

No daña la salud de los gatitos ni la de las personas, ya que no contiene agentes químicos que puedan resultar perjudiciales. Aparte que no solo es desagradable tener que estar limpiando por todos lados, sino el fuerte olor de la orina es totalmente repugnante sobre todo la de los gatos.

Si estás pasando por esto, el día de hoy te tenemos un remedio efectivo y casero con el que evitarás que tu mascota convierta los lugares de tu casa en baño.

Cómo evitar que los gatos orinen en casa con vinagre de manzana

Qué necesitas

1 botella de vinagre de manzana

Agua

Pasos a seguir

1.- En un envase grande vierte un poco de agua y media botella de vinagre de sidra de manzana y mezcla.

2.- Empapa un paño con este líquido de vinagre y agua y limpia las áreas de tu casa en las que tu gato acostumbra a orinar.

3.- Realiza este remedio las veces que quieras y evita que tus mininos hagan pipi en el suelo. Ten presente que le vinagre desprende un fuerte olor que a tus gatitos no les agradará.

4.- Inténtalo no te arrepentirás.

mui