Con este tema Juan Miguel ratifica su amor por las mujeres

El reconocido cantautor venezolano Juan Miguel continúa develando los temas de su cuarta placa discográfica de estudio Kotidiano. En esta ocasión nos presenta “Princesa” un emotivo tema dedicado a la mujer. Recientemente presentó “Cobarde” un mensaje para las mujeres víctimas de violencia, que ha obtenido una gran receptividad en su público.

“Princesa” es un tema pop compuesto por Juan Miguel y producido por Juan Miguel junto a Gerson Amnesty, quien además es guitarrista de su banda. Como lo ha venido demostrando en los anteriores lanzamientos de este disco, el cantautor busca mover fibras y tocar las emociones de su público, le canta a toda mujer sin importar edad, color, clase social, creencias. Busca llevarnos a entender lo importante que es la mujer en la vida y el papel que juegan en la sociedad.

El audiovisual del tema fue dirigido por el venezolano Will Romero bajo la producción de Magic Films. Quienes han venido acompañando a Juan Miguel en sus recientes lanzamientos, dándole vida a sus canciones. La idea del videoclip surge del propio Juan al querer encontrar en la cotidianidad del día a día de las mujeres su reacción al recibir sorpresivamente un emotivo mensaje de su parte, desde las calles de Caracas.Como todas las canciones de Kotidiano, “Princesa” también tendrá su versión Klonado, un reto para la carrera musical de Juan Miguel. “Ha sido algo increíble todo lo que me ha tocado vivir con toda esta experiencia de hacer un seriado musical y me tiene súper contento como lo ha recibido la gente”, comentó.

800Noticias