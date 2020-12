Guarenas | Agua y gas reclaman con protesta vecinos de La Guairita

Guarenas.- «No podemos seguir cocinando a leña porque muchos niños sufren de asma», repetían una y otra vez las mujeres que trancaron este jueves 3 de diciembre la Avenida Intercomunal de Guarenas, en el estado Miranda, a la altura del sector La Guairita.

Con bombonas vacías, tobos, ramas y escombros, los afectados por la ausencia de gas doméstico trancaron la entrada y salida de la ciudad de Guarenas, así como los accesos a la Zona Industrial Guayabal. Reclamaban atención y respuestas a sus peticiones por parte de alguna autoridad gubernamental.

Desde finales del pasado mes de septiembre no les han vuelto a despachar las bombonas de gas. «Pasa el tiempo y nadie dice nada, la gente de los Clap dicen que no saben nada. Imagínense ustedes, si ellos no saben, que queda para los demás», indicó a El Pitazo Andreina González, una de las vecinas de La Guairita que salió a manifestar.

Otra dificultad que reportan los vecinos es la falta de agua. Aseguran que llevan 15 días sin el servicio de agua potable por tuberías. La información suministrada por Hidrocapital es que se dañó una bomba en la estación de bombeo Guairita 1.

Durante 45 minutos estuvo cerrada la entrada y salida de la ciudad de Guarenas, así como los accesos a la Zona Industrial Guayabal | Foto: cortesía Argenis Méndez

«Dos meses sin gas, dos semanas sin agua. ¿Qué vida es ésta? Nos están matando, yo tengo seis hijos y dos de ellos sufren de asma. Ya no quiero más usar leña, ese humo nos hace daño. Pedimos que tengan consideración», exclamó María Molina, afectada del lugar.

Los sectores Temérida, La Planada, El Recreo, La Lomita y calle La Cruz están afectados por igual, ante las fallas de los servicios públicos básicos en el municipio Plaza.

Durante 45 minutos estuvo cerrado el paso por el lugar. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Poliplaza retiraron a los manifestantes de la vía. La situación fue atendida por autoridades municipales, quienes prometieron canalizar la restitución de los servicios.

Lidk RodeloGran Caracas

