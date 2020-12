«Hillbilly Elegy» | La película de Glenn Close y Amy Adams que todos comentan

El martes 24 de noviembre, Netflix decidió agregar a su catálogo la película Hillbilly Elegy. En esta nueva película de Ron Howard, veremos una historia basada en la autobiografía de J.D. Vance titulada Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis. Además, la cinta está protagonizada por Glenn Close y Amy Adams, quien tras el estreno del primer trailer los fanáticos le pedían a la Academia una nominación para la actriz. ¿Lo logrará?

Además de estas dos reconocidas actrices, el reparto también está integrado por Gabriel Basso (J.D. Vance), Haley Bennett (Lindsay Vance), Freida Pinto (Usha), Bo Hopkins (Papaw Vance) Brett Lorenzi (Jim) y Stephen Kunken (Phillip Roseman). Todos estos intérpretes se encaminaban a una posible nominación a los Oscars 2021, pero se toparon con los comentarios de la crítica que no fueron muy buenos.

Aunque Hillbilly Elegy tenía muchas expectativas, fueron varios los medios estadounidenses y europeos que le dieron pésimas calificaciones a una película. Entre ellos se encuentran Cinemanía, USA Today, The Wrap, The Guardian, Slant, Screendaily, The Hollywood Reporter e IndieWire. En Rotten Tomatoes la película de Netflix tiene un 25% de aceptación, un 41% en Metacritic y 6,6/10 en IMDb, donde vota el público. La mayoría la calificaba como “un intento de mitigar la culpa liberal”.

A raíz de esta situación, Amy Adams decidió responder a las críticas en una entreviste con NME: “Creo que los temas de esta película son muy universales. Ya sea por un trauma generacional, ya sea simplemente examinando de dónde venimos para entender hacia dónde vamos y quiénes somos, creo que la universalidad de los temas de la película trasciende la política. Nunca me atrevería a decir lo que los críticos deberían o no deberían hacer, todo el mundo tiene voz y puede usarla como elijan usarla”.

¿De qué se trata?

Hillbilly Elegy es la historia de J.D. Vance (Gabriel Basso), un joven estudiante de leyes, proveniente de una familia humilde de Ohio, que a duras penas puede pagar las colegiaturas de la prestigiosa Yale y que está en busca de un puesto en un importante bufete de abogados.

En esas estamos cuando Vance recibe una llamada de su natal Middletown: resulta que su madre está en el hospital (otra vez) por una sobredosis de heroína. Así, Vance tendrá que manejar 10 horas para ayudar a su madre y regresar en menos de tres días para acudir a una importante entrevista de trabajo.

Basado en las memorias escritas por el propio J.D. Vance, Ron Howard parte la historia en dos, mostrando mediante flashbacks cómo es que el pequeño J.D. Vance (Owen Asztalos) vivía en esta familia disfuncional donde su madre (Amy Adams) es una incorregible drogadicta, mientras que su no menos perturbada abuela (Glenn Close) tratará de salvar a su nieto para que no acabe como su hija.

Tal vez este drama les permita a Amy Adams y/o a Glenn Close, dependiendo de cómo la productora del filme las inscriba para competir por el premio de la Academia de Hollywood, si como actriz principal o de reparto, ganar la estatuilla que les ha sido esquiva a la más joven en 6 oportunidades, y a la mayor en otras 7.

cinemascomics.com / Clarín