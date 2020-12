Las fotos más atrevidas de Mati, la hermana menor de Mia Khalifa

Con 18 años recién cumplidos, la hermana Mia Khalifa, hizo su debut triunfal en las redes sociales y en plataformas de contenido exclusivo hace algunos meses.

Desde entonces está causando furor entre los cibernautas, quienes han caído rendidos ante la candente figura de la joven libanesa.

Mati Khalifa es el nombre de la hermana menor la ex actriz porno y llegó pisando fuerte dentro del Internet.

En poco más de 2 meses supera los dos millones y medio de seguidores en Instagram, aún lejos de los 22 millones que acumula su famosa hermana.

La sensual mujer no se anduvo por las ramas y al cumplir los 18 años de edad se decidió por seguir los pasos de su hermana, una de las más seguidas en el mundo del cine para adultos, a pesar de que ella misma reveló que sus experiencias no fueron del todo agradable.

A diferencia de su hermana, ella ha hecho su debut colgando material que casi llega a la censura, además de habilitar cuentas privadas para subir contenido no apto para menores, como en la descripción de su perfil indica, reseña El Farandi

Who wants to lay with me? 💘 pic.twitter.com/D652Mz8dzG

— Mati Khalifa (@KhalifaMati) October 30, 2020