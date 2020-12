Libro: EL LÍMITE TE LO PONES TÚ

Sinopsis

«A los 6 meses de vida un virus me causó una parálisis cerebral. Los médicos dijeron que me quedaría como un vegetal. Tengo un 76% de discapacidad y hablo en lenguaje de signos. En mi vida el «no puedes» ha sido una frase constante, pero he luchado mucho, tengo un trabajo que me gusta, una familia, amigos y una novia maravillosa. Me gustaría explicarle a la gente en que sí se puede». Alex es un luchador. A lo largo de su vida se ha encontrado con muchas barreras y las ha superado con mucho esfuerzo. Ha realizado triatlones y una aquatlón, la Orbea Monegros, varias carreras de 5 y 10km, la Pilgrim Race y dos Titan Desert. Ha estudiado, trabaja, conduce su coche y vive con su novia. Su lema es que los limites se los pone uno mismo, siendo cada uno dueño de su destino y de sus posibilidades.

Autor: Alex Roca Campillo

Materia: Autoayuda

Páginas: 104

Sinopsis Librería