Los 7 consejos de belleza que todo hombre debería conocer

Aunque nos gusta pensar que lo importante es el interior de las personas, la primera impresión se basa en el aspecto exterior. Así que si quieres causar una buena sensación a diario, toma nota de estos consejos que nos ofrecen los expertos, sencillos, pero eficaces.

Cuida la piel de tu rostro cada mañana y cada noche. Para tener buena cara y evitar el envejecimiento prematuro de la piel, tendrás que ser constante con tu rutina de belleza.

El farmacéutico español Felipe Martín Núñez recomienda seguir una rutina sencilla. «Por la mañana, limpiar el rostro, equilibrar la piel con un tónico después del afeitado, aplicar la hidratación y la protección solar, todo el año. Por la noche, limpieza, tónico y tratamiento antiedad. Además, no hay que olvidar el contorno de los ojos, para evitar las arrugas en esa zona, y sobre todo, mitigar bolsas y ojeras».

Lava el pelo a diario o en días alternos. Dependiendo del tipo de cabello y del estilo de vida que lleves. El estilista Kevin Briseño, técnico de Maison Eduardo Sánchez, así nos lo confirma: «si es un pelo graso y si se practica deporte, debería hacerse a diario, si el pelo es normal o seco, podría ser un día sí y uno no. Como el lavado es frecuente, recomendamos usar productos lo más suaves, naturales y respetuosos posibles. Además, al menos una vez a la semana es aconsejable que hidraten el cabello con un acondicionador».

Visita la peluquería cada 3-5 semanas para mantener tu corte de pelo. El estilista Kevin Briseño, técnico de Maison Eduardo Sánchez, señala que «aunque depende mucho del tipo de corte de pelo y el look de cada hombre, si lleva el pelo muy corto, lo recomendable es pasar por la peluquería cada 3 semanas, para que no se pierda el corte. Si el pelo es algo más largo, podría espaciarse a 5 semanas, pero en cualquier caso, no más de 5 semanas».

Deshazte del vello no deseado. No es obligatorio depilarse, eso va en cuestión de gustos o necesidades (si practicas deporte, probablemente te resulte más cómodo eliminar el vello de ciertas partes de tu cuerpo). Pero hay pelitos que no son nada atractivos. Nos referimos a los que salen en la nariz, en las orejas o el entrecejo.

Busca las cejas que mejor se adapten a tus facciones y gustos. Depilarse las cejas sí, pero Bárbara Torres de Nouveau Lashes, recomienda «una ceja gruesa, no excesivamente definida, quizás algo más salvaje y natural, no conviene pasarse con la depilación, sobre todo si se usa cera, porque podría provocar problemas de descolgamiento, irritaciones e infecciones. Nuestro consejo es no perfilar toda la ceja, exclusivamente quitar el pelo del entrecejo y la zona baja de los párpados». En definitiva, hay que buscar la ceja que mejor se adapte a tus facciones y gustos y para eso lo mejor es visitar un centro especializado.

Si quieres dejarte barba, hazlo en vacaciones. ¿Cómo pasar de afeitarte todos los días a lucir esa barba tan atractiva que ha logrado conquistarte? Mr. Lievore, creador de Mr. Moustache aconseja “hacerlo en vacaciones, porque si no, podría resultarte un proceso incómodo. Hay que olvidarse del afeitado y dejar que la barba crezca libremente, y cuando haya alcanzado una medida considerable, acudir al barbero para que realice el diseño de la misma”.

Y acude al barbero cada 15 días. Para lucir una barba atractiva hay que cuidarla a diario en casa, con productos específicos, y también, de vez en cuando, en la barbería. Quique Carballo, propietario del salón ​The Hair Men’s Club, centro colaborador de Treatwell.es, recomienda “acudir al barbero cada 15 días para tener un buen mantenimiento de la barba. Además es importante utilizar siempre productos específicos para la barba, lavarla bien, hidratarla y utilizar un buen aceite”.

