Secuelas y vacuna #méxico

De Oficio Reportero |

POR: RAUL SANCHEZ CARRILLO

La letalidad del Coronavirus se ha llevado la vida de millones y millones de seres humanos de todos los países del mundo. En unos con cifras de escándalo, en otros con cifras que se pretenden disminuir y en otros mas auténticamente pocas víctimas letales.

Sin embargo y con todo y que los síntomas o los asintomáticos son parte de esa estadística como lo es que una gran parte de contagiados han conservado la vida, lo cierto es que ahora se habla de las Secuelas de la enfermedad Pandemia.

Lá pérdida del olfato y del gusto, de la capacidad respiratoria, del agotamiento extremo, la cefalea o dolor de cabeza, la descomposición estomacal, la alteración de la glucosa entre quienes padecen Diabetes 1 o 2, la exacerbada hipertensión y no se diga entre quienes el fumar se hizo parte de su vida, ahora se suma otra secuela. La caída de los dientes. Sin sangran, sin dolor. Solo se desprenden.

Pero, al fin ya hay vacunas contra el Coronavirus. Son de Astra Seneca y Pfizzer, o de Moderna. O de otras como la Sputnik de Rusia que ya permitirá ser aplicada en menos de tres semanas .

Una excelente noticia. Una esperanza sólida de no contabilizar mas muertes como hasta hoy sucede. La cifra de fallecidos irá disminuyendo poco a poco, como uno a uno se irán vacunando, sin embargo es el gran paso si, pero paso que no evitara el Contagio. Si la muerte, pero no la transmisión.

Habrá que conocer el comportamiento de la pandemia ante la vacuna que como se insiste es el gran paso, no es en cambio el fin del Coronavirus.

Las secuelas están incompletas, toda vez que cada vez se van sumando las que van apareciendo y previos estudios, se atribuyen a lo que quedó del microvirus que cambio al mundo.

Hay quienes ya el comer, no es grato. Solo necesario. No distinguen sabores, ni olores. Hay quienes tienen incluso algún daño neuronal o al sistema nervioso.

Por otra parte, resulta de gran interés que se explicara porque es tan letal en personas determinadas. A que obedece, a buscar atención tardía a lo que llaman carga viral o a que.

Por su parte el Consejo Coordinador Empresarial, adelanta que el Coronavirus dejará 12 millones de pobres en México. Más los 15 millones de desempleados. Son anuncios que generan depresión, angustia.

Pero antes de que termine el año, ya hay vacunas. Cuando se verá concretamente que se ha puesto un valladar al virus, cuando transcurra el tiempo. Y no será mucho puesto que antes de que se vaya el 2020, habrá registros. Estadísticas.

sanchezcarrillo.tv