+VIDEO | A pocos días del 6D se agudiza la escasez de gasolina

#7Sep La crisis de gasolina sigue y fuera de Caracas peor.

Cuando hablamos de condiciones mínimas también nos referimos a esto. Un país sin gasolina no puede ir a elecciones.

Si no hay gasolina no hay transporte. La gente no puede ir ni a su trabajo, imaginen a una elección. pic.twitter.com/Qa0AHnFvzO