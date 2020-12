Viral | se viraliza foto de abuelito con Covid-19 abrazando a médico en EU

Cuando uno tiene una enfermedad como la del Covid-19, es imposible estar tranquilo todo el tiempo. Sea por temor a que se agrave la enfermedad o por la soledad que implica el aislamiento para no contagiar a más personas.

Fue por esa razón que un médico en Estados Unidos se hizo viral en redes sociales, porque al ver la tristeza de un anciano que trataba en su hospital, no pudo evitar abrazarlo.

Fue durante el Día de Acción de Gracias en el United Memorial Hospital en Houston, Texas. Joseph Varon, jefe de personal del hospital, se encontraba en Cuidados Intensivos, con pacientes con Covid-19. Ahí vio a un anciano levantándose de la cama y tratando de salir de la habitación.

El médico notó que el hombre estaba llorando. Se acercó a él y le preguntó por qué estaba llorando. Conmovido, el anciano respondió «Quiero estar con mi esposa».

Sin dudarlo, el médico lo tomó de los brazos y así, con guantes, traje de protección y tapabocas, abrazó al paciente. Ni el médico ni el paciente notaron que les tomaban la foto pero fue esa instantánea la que provocó que las redes sociales se conmovieran del gran sentido de humanidad que existe a pesar del terrible momento que vivimos en el mundo.

«Sentía mucha pena por él. Me sentía muy triste, al igual que él», declaró el médico en una entrevista donde también aseguró que el señor está fuera de peligro y sería dado de alta dentro de unos días.

Varon declaró que las personas de la tercera edad son quienes más sufren al ser hospitalizados pues son los que más solos se sienten y se sienten abrumados por ver a tantas personas con «trajes espaciales».

«De hecho un paciente trató de escaparse por la ventana el otro día. Están tan aislados que quieren irse. Es muy triste», concluyó.

Se siente frustrado porque la gente no cumple

Joseph Varon trabaja en uno de los hospitales con más pacientes de Covid-19 en Estados Unidos. Texas fue el primer estado de Estados Unidos en superar el millón de casos positivos por Covid-19. El médico, no logra comprender por qué no se cumplen las medidas para evitar mayor contagio y se siente frustrado por no poder hacer nada para evitarlo.

«No sé por qué no me he quebrado. Mis enfermeras lloran a la mitad de la jornada […] Trabajamos todos los días y la gente hace todo lo que está mal.

A pesar de que en su hospital intentan darle ánimos a las personas enfermas, Varon asegura que a veces hay tantos pacientes internados que no pueden abrazar a todos.

