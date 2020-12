A Daniela Alvarado se le declaró una mujer (Imágenes)

La influencer contestó en sus historias de Instagram varias preguntas de sus seguidores con total sinceridad. Algunas, tuvieron que ver con sus preferencias sexuales. ¿Eres lesbiana?, a lo que ella respondió, «No mi santa, el hecho de que no tenga novio no significa que uno es lesbiana, qué mamón , ay no, déjenme en paz».

Otra seguidora le dijo, «¿Me dejarías amarte?». Daniela le respondió, «No amiga, no. Esto me lo escribió una mujer».

Otro le dijo, «Dame tu empate», «Voy a revisar tu Instagram», le contestó riendo la actriz.

También le preguntaron por qué no se empataba con el actor José Manuel Suárez, «Somos amigos, nos amamos como amigos. Somos grandes amigos, hablamos hasta por los codos».

«No tengo novio, pero me gustaría aunque a esta edad sería un marido. Solo una vez me propusieron casamiento. Eso no es la realización de nadie», explicó.

Una atrevida pregunta fue, ¿Te has besado con otra mujer?. Daniela puso cara de pocos amigos y de que ya la obstinan este tipo de cuestionamientos.

La actriz agradeció bonitos mensajes, muchos apreciaron el que fuera sincera, «Espero no ser tan transparente que puedas ver a través de mí. No soy angelito, soy buena gente, pero angelito, no. No hay nada mejor que reírse de uno mismo. A veces la vida es muy injusta, pero hay que vivirla», señaló.

Se refirió a su físico, perdió 30 kilos con la cirugía bariátrica, «La persona queda bien, no queda flácida. No como carne roja, no tomo bebidas con gas, no fumo, no bebo alcohol. Por la cuarentena aumenté 4 kilos, si los quiero bajar, lo hago rapidito», reveló.

«En Venezuela, no se hacen novelas. La serie tiene un formato más actual, ojalá pudiera trabajar en una serie. Me encantaría verme en Netflix. Como actriz, haría un papel gay, me encantaría», respondió Daniela.

Hizo un llamado a Vanessa Senior, para que le mande la MAC, luego de haberla apoyado para que llegara al millón de seguidores.

Cuando le preguntaron, ¿Eres feliz?, la actriz dijo, «Esta pregunta parece sencilla pero es súper profunda. Justo ahorita, No. No me considero valiente, no me considero fuerte para nada», reflexionó.

«La sinceridad también tiene filtro, uno tiene que usar las palabras correctas», afirmó.