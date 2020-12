Anzoátegui | Trabajador petrolero en huelga de hambre sufre descompensación total

El Tigre.- Después de cumplir 96 horas en huelga de hambre, uno de los cuatro trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) fue retirado del sitio de la protesta por recomendación médica al quedar descompensado totalmente. En horas de la tarde del jueves, Oswaldo Istudy fue trasladado al hospital de San Tomé donde permaneció varias horas internado y luego fue llevado a su casa.

A Istudy le recomendaron guardar reposo por lo menos 18 horas en su casa antes de retornar a la huelga de hambre que inició el lunes 30 de noviembre, para exigir la restitución de sus derechos contractuales tras ser despedido de Pdvsa en diciembre de 2019.

El trabajador Miguel Botelo, vía telefónica, declaró este viernes a El Pitazo que continúa junto a Roy Bolívar y Luis Martínez encadenado en los portones del edificio Faja, en la avenida Jesús Subero de El Tigre, en espera de respuesta, ya que, hasta el momento, no han recibido ninguna.

LEE TAMBIÉN ANZOATEGUI | TRABAJADORES DESPEDIDOS DE PDVSA INICIAN HUELGA DE HAMBRE EN EL TIGRE

«Me siento bastante descompensado, estoy presentando mucho dolor estomacal y estoy esperando que venga el personal del hospital de San Tomé para que me lleven en la ambulancia a un chequeo», indicó Botelo.

Destacó que a pesar de que hay un equipo médico en la sede de la Gerencia de Faja no cuentan con medicamentos para suministrarles.

Botelo precisó que, hasta el momento, ningún representante de la Faja se ha acercado para hablar con ellos. «Es tremenda la irresponsabilidad y la indolencia del director de la Faja, Ronald Tineo, que ni siquiera se ha acercado a preguntarnos cómo nos sentimos o si necesitamos algo», apuntó.

El trabajador manifestó que de no recibir una respuesta satisfactoria en las próximas horas analizarán la posibilidad de ejercer otras acciones, ya que afirma que no están dispuestos a perder sus vidas esperando respuesta por parte de personas que no tienen calidad humana y que no les importa lo que les pase.

«Vamos a aguantar hasta donde el cuerpo resista, no vamos a perder la vida por unos indolentes que no tienen ni un grado de sensibilidad humana», dijo.

LEE TAMBIÉN ANZOÁTEGUI | OTROS DOS TRABAJADORES SE SUMA A HUELGA DE HAMBRE

Marinelid MarcanoOriente

Marinelid MarcanoOriente