Este asesino en serie ruso fue el responsable de 53 muertes. El propio Chikatilo afirma que quería una vida mejor pero sus instintos le superaron.

«Usar mi cuchillo me proporcionaba un alivio psicológico. Me empecé a preguntar si algo merecía la pena y descubrí que me convertía en una bestia cuando mataba. Sé lo que he destruido, es un fallo de la naturaleza».

