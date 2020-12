Historia De Crímenes Reales: Las Confesiones Y Justificaciones De El Asesino En Serie Yang Xinhai

Ningún asesino en la historia de China ha matado a tanta gente como Yang Xinhai. Acabó con la vida de 67 personas, la mayoría granjeros, y violaba y mataba a familias completas. Algunos decían que era culpa de que su novia le dejara y otros pensaban que era por dañar a la sociedad, pero el propio Yang lo explicó en una entrevista:

«No tengo ningún deseo de ser parte de esta sociedad, eso no me preocupa. Cuando maté a esas personas tenía un deseo en mi interior. Esto me inspiró a matar más. No me importaba si vivían o no, ese no era mi problema. Matar gente es algo habitual, nada especial».

