Prepara un saludable sándwich de salmón

Receta facilísima para preparar en casa un sándwich Salmón Club como el del Vips, la versión más saludable de este clásico de la comida rápida.

Ingredientes

Pan de molde integral, 3 rebanadas

Salmón ahumado en lonchas, 60 g

Cebolla morada, ¼

Tomate, 1

Lechuga verde, 2 hojas

Crema de queso tipo Philadelphia baja en grasa, 4 cucharadas

Alcaparras, 1 cucharadita

Eneldo fresco, 4 ramitas (*)

Cebollino fresco, 4 ramitas (**)

Zanahorias, 1 ó 2

Apio, 1 rama

Rábanos, 1 ó 2

Para el sándwich Salmón Club como el del Vips:

Para la crema de queso con hierbas frescas:

Para la guarnición:

(*) Se puede sustituir por ¼ de cucharadita de eneldo seco.

(**) Se puede sustituir por ¼ de cucharadita de cebolla en polvo.

No sé por qué los sándwiches y los bocadillos siempre han tenido muy mala prensa y se les ha tachado siempre de comida poco equilibrada, cuando lo cierto es que hay sándwiches y sándwiches. Pues evidentemente no es lo mismo el sándwich Club que os enseñamos hace unos meses que esta versión de sándwich Salmón Club como el del Vips que ni lleva bacon, ni va cargado de queso ni lo vamos a acompañar de una montaña pantagruélica de patatas fritas en aceite.

Este sándwich Salmón Club como el del Vips que, por cierto y corregidme si me equivoco, creo que ya no está en la carta de estos establecimientos de comida rápida, es un bocadillo equilibrado que nos aporta proteínas, grasas saludables y carbohidratos complejos, por lo que es perfecto para cenar esos días que no nos apetece cocinar y lo único que nos pide el cuerpo es cenar tranquilamente en el sofá.

Preparación del Sándwich Salmón Club como el del Vips

Para preparar la crema de queso:

Troceamos el eneldo, el cebollino y las alcaparras y lo mezclamos con el queso de untar bajo en grasas. Reservamos.

Para preparar la guarnición:

Lavamos y secamos el apio y los rábanos, pelamos las zanahorias y cortamos estas y el apio en bastones y el rábano en rodajas.

Para preparar el sándwich Salmón Club:

Cortamos la cebolla en aros finos y el tomate lavado en rodajas. Lavamos y secamos las hojas de lechuga. Tostamos el pan y montamos el sándwich Pan tostado untado con la crema de queso. Cebolla Tomate Lechuga Salmón ahumado Pan tostado y, de nuevo, repetimos los pasos anteriores hasta terminar con el pan tostado que queda.

Resultado

Servimos con la guarnición de vegetales y con la crema de queso restante y podremos disfrutar en casa de un riquísimo sándwich Salmón Club como el del Vips mientras vemos nuestra serie favorita o escuchamos el disco que más nos gusta. Que un poco de relax de vez en cuando nunca viene mal.

