Se agudiza la falta de agua potable en la zona norte de Anzoátegui

Barcelona.- Insuficiente ha sido la distribución de agua potable con camiones cisternas en la zona norte del estado Anzoátegui, donde más de 26 sectores tienen dos semanas sin el suministro del servicio a través de tuberías.

La ausencia del líquido comienza a indignar a los residentes de los municipios Bolívar, Sotillo, Guanta y Urbaneja, quienes exigen a la gerencia de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) una respuesta sobre la falla en la distribución.

Unos de los que aseguran estar más afectados son los moradores del sector Los Samanes, donde cerca de 5.000 personas temen a un posible aumento de casos COVID-19 debido a la dificultad que enfrentan para cumplir con el protocolo sanitario mínimo para evitar el contagio y la propagación del virus.

Así lo hizo saber Ángela Farías al equipo de El Pitazo en la entidad. Como vocera comunal del conjunto residencial Terrazas del Mar, asegura que convocaron a representantes de Hidrocaribe para una reunión en la localidad, pero estos nunca se presentaron.

“Solo se presentaron representantes de la Alcaldía del municipio Bolívar, pero los de la empresa Hidrocaribe no se presentaron y pedimos que acudan el próximo jueves 10 de diciembre para articular alguna solución en nuestra comunidad”, indicó.

La misma situación la padecen los habitantes de nueve sectores del municipio Guanta, quienes la mañana de este viernes, 4 de diciembre, protestaron en la avenida principal para exigir el restablecimiento del servicio, que se ausentó de sus hogares hace más de tres semanas.

Quienes habitan en las comunidades de Pozuelos, La Caraqueña, Tierra Adentro y El Junquito, en Puerto La Cruz, también denuncian que se encuentran sin agua potable desde mediados de noviembre, cuando anunciaron que las plantas potabilizadoras estarías paralizadas por turbidez.

“Cuando no es por turbidez, nos dicen que es por mantenimiento, y si no, es por alguna falla que se registra. Ya no sabemos si creer o no. Lo cierto es que debe de ser grave porque ahorita todos andan buscando votos y ni siquiera por eso nos ponen el agua”, denunció Blanca González, quien vive en Residencias El Puerto, ubicada en el municipio portuario.

Son más de 26 sectores ubicados en la zona norte de la entidad los que han dejado de recibir agua por tuberías, pero hasta ahora los representantes de Hidrocaribe no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce qué pueda estar afectando la distribución del líquido en la entidad.

Giovanna PellicaniOriente

