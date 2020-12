😥El COVID le mató a siete familiares a estrella de la NBA – 👎Chivas se queda sin final – 🥊Spence Jr. regresa de la muerte para brillar

Lo que pasó ayer 😰 1. “La vida me ha humillado”: Karl-Anthony Towns perdió a siete familiares por COVID-19 Karl-Anthony Towns declaró que se siente preparado para comenzar otra temporada en la NBA, aunque continúa procesando la muerte de su madre y de otros seis familiares que también murieron por complicaciones del coronavirus. Dato: La madre del basquetbolista, Jacqueline Cruz-Towns, falleció el pasado 25 de marzo a la edad de 58 años.🙏 👋 2. Adiós, Chivas: El costarricense Joel Campbell pone al León en la final de la Liga MX Chivas no pudo llegar a otra final y fueron eliminados por el León la noche del sábado, luego de que Joel Campbell marcara el 1-0 que puso a La Fiera en la pelea por el título. Dato:León ahora espera al ganador de la serie entre Cruz Azul y Pumas, pero ¿qué necesitan los universitarios para avanzar a la final? 🤔 👊 3. Un año después de salvar la vida de milagro, Errol Spence Jr. vapulea a Danny García Errol Spence Jr. volvió a pelear al defender con éxito su invicto (27-0, 21 KOs) ante el experimentado Danny García (36-3) en el estadio de los Dallas Cowboys.

Dato: El 10 de octubre de 2019, Spence sufrió un terrible accidente mientras conducía su Ferrari en el área de Dallas. 😕 😬 4. Nuevo papelón azulgrana: Un rebelde Cádiz puso al Barcelona a años luz del líder de La Liga El Barcelona continuó con su lamentable paso en La Liga y en esta ocasión cayó por 2-1 ante el Cádiz, que logró su primera victoria en el Ramón de Carranza.

Dato: El Barcelona encadena así su cuarta visita liguera sin ganar y con un Messi que parece estar tomando un año sabático, a la espera de firmar el último gran contrato de su carrera. 🤑 😱 5. “Canelo” Álvarez planeaba pelear con Gennady Golovkin en septiembre; la posibilidad está en el aire Saúl Álvarez reveló que la pelea que quieren ver los fans contra Gennady Golovkin pudo suceder este 2020, ya que había pláticas para que sucediera, pero que la pandemia echó abajo los planes. Dato: El plan del “Canelo” y su equipo era unificar títulos con Billy Joe Saunders en mayo y luego ir contra Golovkin en septiembre.🙀 👍 6. Zidane salva su cabeza: El Real Madrid sacó un buen resultado de Sevilla Luego de tres partidos sin victoria, el Real Madrid volvió a la senda del triunfo y lo hizo 0-1 en una plaza complicada contra el Sevilla, un rival que venía enrachado con tres victorias al hilo. Dato: El Real Madrid ascendió hasta el tercer puesto de la tabla general y se quedó a sólo 4 del líder, la Real Sociedad.👌 🤬 7. “América no me apoyó en la muerte de mi padre”: Paul Aguilar reveló que el club azulcrema no se interesaba en él El exjugador de América, Paul Aguilar, quien recientemente fue liberado por el club, contó algunas de las razones que lo hicieron perder las ganas de continuar en la institución, y es que según relató, el club no mostró el interés que él esperaba. Dato: Aguilar aclaró que no tiene propuestas formales de ningún equipo, ni de la Liga MX ni de la MLS.😮