Candidatos del PSUV son entrevistados y comentan el avance del proceso electoral. – Circuito Global

El candidato a la Asamblea Nacional por Nueva Esparta, Egidio Ordaz, conversó con Erly Corzo y Hermes Sanchez en la Cruda Verdad y asegura que el Gobierno Nacional ha empobrecido aún más al país por las fracasadas políticas, económicas y sociales. Ofrece su nombre para que los electores insulares puedan votar por la tarjeta de acción democrática.

Ordaz acusó al Gobierno de Maduro de haber borrado prácticamente el salario mínimo principalmente de los trabajadores y familias que más padecen la crisis económica.

“Los servicios de agua, electricidad, gas y hasta la inseguridad personal han colapsado”, acotó el candidato adeco.

¿Qué expectativa tiene Egidio Ordaz para las próximas elecciones del 6 de diciembre?

Sobre la confrontación interna de Acción Democrática entre sus principales dirigentes, organización política intervenida con la designación Bernabé Gutiérrez por Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el diputado Henry Ramos Allup, Ordaz confesó y admitió la misma, pero, insistió que votando el 6 de diciembre es la única opción. Aseguró que respetaba el planteamiento del diputado Juan Guaidó de realizar una consultar popular pero no lo acompañaba.

¿Muchos aseguran que un sector adeco es acusado de alacranes siendo su cabeza Bernabé Gutiérrez?, ¿Tú te consideras un alacrán?

Aclaró que el nuevo secretario nacional de Acción Democrática se llama Bernabé Gutiérrez. “Son unos irresponsables los que están llamando a no votar por no creer en el consejo nacional electoral”. Dice que siempre ha existido ventajismo porque el poder electoral está de la mano del Gobierno Nacional, sin embargo, no contarán con los cinco millones de votos que obtuvo el PSUV y sus aliados en esta oportunidad.

¿La consulta popular organizada por la Asamblea Nacional no te llamo la atención, pero si participar en elecciones parlamentarias?

Mientras tanto dentro de la oposición no todos coinciden y apoyan el voto. El diputado Juan Guaidó asegura que con ir a unas elecciones parlamentarias no se va a salir de la crisis. Lo mismo opina la dirigente de Vente Venezuela María Corina Machado. Lamento que en el año 2018 la tesis de la abstención hizo que la oposición no participara y maduro gano con el camino libre.

El candidato a la Asamblea Nacional por Acción Democrática aseguró que la oposición cuidará el voto para evitar algún fraude electoral.