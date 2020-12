Le dijeron de todo a Kico por no preguntar por Roland Carreño a Nicolás Maduro

El periodista Kiko Bautista asistió a un encuentro con el presidente del Partido socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el Palacio de Miraflores en Caracas.

Usuarios indignados cuestionaron que Bautista no mencionara para nada el caso de Carreño, quien se encuentra preso desde hace 40 días en la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Actualmente Kico Bautista tiene un programa de radio en La Romantica 889 y otro llamado Kicosis que transmite Globovision.

Batista junto a Carla Angola y Roland Carreño condujeron el programa Buenas Noches en esa planta televisiva desde 2006 hasta mayo de 2013 cuando Kico fue despedido.

“Kiko Bautista es, sin duda, uno de los venezolanos más miserables del momento. Miserable y ninguneado. Fue compañero de Rolando Carreño por años y ayer se sentó con su secuestrador, tranquilo, a hacerle preguntas superficiales. Kiko en un país libre sería un recoge latas”, dijo Orjando Avendaño.

“Kiko Bautista ha perdido una gran oportunidad de reivindicarse y preguntar a Maduro por los presos políticos; por ejemplo, por quien fuera su compañero tanto tiempo, Roland Carreño que cumple hoy 39 días detenido injustamente…”, expresó Johana Álvarez

“El arrastradísimo chupa bolas #kikobautista Kiko canapial en representación de Globovisión letrina intentando lavarle el rostro al asesino narco. Mientras su excompañero Roland Carreño encarcelado, pero si te he visto no me acuerdo”, indicó Franflin Vírgüez

