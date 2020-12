Los polémicos comentarios de Carolina Herrera que incendiaron las redes

Unas supuestas declaraciones donde la diseñadora venezolana Carolina Herrera presuntamente aseguraba que las mujeres mayores de 40 años con el cabello largo no tienen clase se hicieron virales en las redes sociales.

Incluso, por esta razón muchas mujeres mayores se hicieron tendencia por compartir sus fotografías luciendo largas cabelleras o reaccionar en contra de las supuestas declaraciones de la diseñadora.

Sin embargo, dichas declaraciones datan del año 2018 y fueron sacadas de una entrevista realizada por el diario The Daily Mail.

En realidad, cuando Herrera hizo las declaraciones hablaba sobre cómo avanza la edad en las mujeres y cómo ellas se van adaptando a los cambios para mantener un estilo que les favorezca.

En la entrevista en cuestión la criolla señaló: «A cierta edad, creo que la mayoría de las mujeres se adaptan al cabello más corto. No creo que el pelo largo hasta aquí (hace un ademán más allá de sus hombros) se vea bien (…) Últimamente admiro a las mujeres de cabello plateado o blanco, mujeres que han dejado crecer el color. Me fascina. Me encantaría hacerlo, pero no me gusta la idea de la etapa intermedia».

También ofreció su opinión sobre el uso de minifaldas, bikinis e incluso jeans.

Carolina Herrera no especificó sobre las mujeres en general, sino que habló de su experiencia personal:

«Una minifalda es para chicas jóvenes. En cuanto a los bikinis, los dejé cuando tenía entre 40 y 50 años. Y no uso jeans. No tengo la edad adecuada para ellos. Los jeans también son para los jóvenes. Pasa a algo nuevo», señaló.

Por otro lado, hizo una reflexión respecto a envejecer y cómo llevar ese proceso.

Al respecto, señaló: «No hay nada de malo en envejecer. Lo que está mal es si intentas detenerlo. Cuando llegas a cierta edad, debes tener cuidado con lo que te queda bien. Debes desarrollar tu propio sentido del estilo».