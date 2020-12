VIDEO + Guaidó en mensaje a los venezolanos: Venezuela le dio un rechazo al fraude ahora todos a la calle el 12D

(Caracas, 06-12-20).* “Buenas noches, pueblo de Venezuela y aliados de la comunidad internacional. El fraude ha sido consumado y el rechazo mayoritario del pueblo de Venezuela ha sido evidente. A pesar de la censura y hegemonía comunicacional, la verdad no se puede ocultar: la mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude que empezó hace meses”, así inició el Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, el mensaje que dio a los venezolanos y al mundo donde ratificó la denuncia sobre el fraude cometido en el país este domingo 6 de diciembre por parte del régimen.

A través de un video difundido en la noche en sus redes sociales y en las del Gobierno legítimo, destacó que los resultados del fraude “estaban preparados con días de anticipación”, pues se contaba con un “falso” Consejo Nacional Electoral, y “falsos” candidatos opositores.

Hoy la mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude.



La crisis solo se va a profundizar y estamos obligados a mantenernos de pie hasta lograr soluciones.



Hoy la mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude.

La crisis solo se va a profundizar y estamos obligados a mantenernos de pie hasta lograr soluciones.

Por eso, el #12D todos a las calles a la #ConsultaPopular. #CentrosDelFraudeVacíos

Asimismo recordó que este tipo de acciones no son nuevas en el régimen y citó como ejemplo el proceso de la Constituyente en 2017, y el 20 de mayo de 2018, al que definió de “fraude presidencial”. Indicó que el resultado de estas acciones fue más crisis y sufrimiento para los venezolanos.

“Sólo hacen fraude los que temen al pueblo; y Maduro y su régimen perdió todo el apoyo popular; quienes queremos cambio en Venezuela somos una amplia mayoría. Por eso no se atreven a convocar elecciones libres. Por eso tienen que controlar el árbitro, elegir sus contrincantes, negar la observación internacional, extorsionar a un pueblo con hambre, con necesidad, diciendo: ‘el que no vota, no come’. Saben que jamás ganarían una elección libre. Venezuela le dio un rechazo al fraude y a la dictadura, ahora todos a la calle el 12 de diciembre”.

Refirió Guaidó, quien también preside la Asamblea Nacional, que “el tiempo hoy atenta contra todos los venezolanos, contra la región, contra el continente”; que la situación es “insostenible”, y por lo tanto el cambio es indetenible.

Por elecciones libres

Elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables para lograr el cambio político que urge en Venezuela para poner fin a la crisis, dijo el Presidente del Gobierno interino, es la lucha de los venezolanos y de las fuerzas democráticas.

“Es sencillo y claro el foco de nuestra acción: lograr solución a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres; movilizar al pueblo de Venezuela a través de la Consulta Popular, y lograr construir alternativa en este momento”.

En su mensaje, aseguró que miles de voluntarios dentro y fuera de Venezuela, están realizado un esfuerzo extraordinario para otorgar y garantizar a los venezolanos la oportunidad de decidir sobre tres puntos fundamentales en la Consulta Popular: el rechazo al fraude, la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, y la solicitud de ayuda internacional para el rescate de la democracia, la atención a crisis humanitaria y detener los crímenes de lesa humanidad.

Al respecto comentó que este mecanismo de ejercicio de la mayoría es fundamental y necesario para que fortalecer la lucha y “lograr las acciones y medidas nacionales e internacionales que necesitamos para solucionar la crisis de Venezuela”.

“Que la voz del pueblo en la Consulta Popular sirva entonces para aumentar esa ayuda internacional. Sé que para este momento ya todos esperábamos haber logrado la tan ansiada libertad, la solución y que cuesta mucho seguir a veces en el camino que nos queda por recorrer, los sacrificios que se han hecho. A pesar, que no puedo prometer hoy una solución mágica, sí les puedo decir con certeza y con seguridad: no están solos; no nos vamos a rendir. Vamos a darlo todo hasta vencer”.

Parlamento seguirá en funciones

Continuar en sus funciones para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres que permitan iniciar la reconstrucción del país y dar fin al sufrimiento de los venezolanos, dijo Juan Guaidó, seguirá el Parlamento nacional electo por 14 millones en diciembre de 2015.

“La legítima Asamblea Nacional, yo, como Presidente encargado, seguiremos aquí, juntos, con ustedes. Asumiendo, no solamente el principio de continuidad Constitucional, la responsabilidad del Parlamento y defender la legítima misión que nos encomendó el pueblo de Venezuela, proteger a nuestra gente, lograr la solución, salir de esta tragedia”.

Indicó que tal decisión se debe además a que los venezolanos los eligieron “para defender sus derechos, la Constitución y recuperar la democracia en Venezuela”.

Pidió a Dios bendiciones para Venezuela, pero también fuerzas para resistir, avanzar y triunfar.

Finalmente recordó a los venezolanos dentro y fuera del país tomar las calles el próximo sábado 12 de diciembre “para expresar la mayoría, para determinadamente ejercer nuestra voluntad de ser libres a través de la Consulta Popular”.

