Administración de Trump garantizó que EEUU seguirá reconociendo a Guaidó

La diplomacia de Estados Unidos pidió este domingo a la comunidad internacional que se le sume en su enérgica condena de la votación de este domingo en Venezuela, organizada por Nicolás Maduro para “destruir la única institución democrática que queda en el país y verdaderamente representativa del pueblo venezolano”, según dijo a ABC.

Por David Alandete | ABC.es

“La comunidad internacional no puede permitir que Maduro, quien está en el poder de manera ilegítima porque robó las elecciones de 2018, se perpetúe robando una segunda elección. Ni Maduro ni una nueva Asamblea Nacional elegida fraudulentamente representarán la voz legítima del pueblo venezolano, que debe expresarse a través de elecciones libres y justas”, dijo a este diario un portavoz de la sección de asuntos iberoamericanos del departamento de Estado norteamericano.

Según dice a ABC ese portavoz diplomático, “las fraudulentas elecciones legislativas del 6 de diciembre del régimen son ilegítimas y no cumplen con ningún estándar mínimo de credibilidad. Todo, desde el calendario electoral, hasta un software no transparente, pasando la incautación ilegal de nombres y logotipos de partidos políticos y papeletas electorales, hacen que el proceso no sea más que una farsa”.

“Como resultado, los expertos electorales y constitucionales, la mayoría de los partidos políticos independientes, las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela, y decenas de países de todo el mundo, incluido EE.UU., rechazan el proceso”, añade.

