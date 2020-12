Cómo publicar una imagen con tus fotos con más «Me Gusta de 2020» en Instagram

Vamos a explicarte cómo crear tu imagen de Top9 con las fotos más gustadas del año en tu cuenta de Instagram, y que así luego puedas mostrarla recapitulando tu año. Como cada diciembre, las redes sociales se llenan de referencias a cómo ha ido el año, y en Instagram el método que se suele utilizar es el de crear tu composición Top9.

Esta composición la vas a poder realizar a través de una web Topnine.co, que te genera una foto que luego descargas al dispositivo en el que la hayas visitado, ya sea un móvil o PC. Nosotros te vamos a explicar el proceso paso a paso con el móvil, porque luego va a ser más cómodo para subirlo a Instagram. Pero con el PC el procedimiento es exactamente el mismo, solo que cuando luego te descargues la foto resultante tendrás que apañártelas para subirla a tu Instagram.

Antes de empezar, quiero avisarte de que la web te va a requerir tu correo electrónico para el proceso, unos datos que se va a quedar junto a tu nombre de usuario y las cookies, posiblemente para venderlos a terceros. Esto es algo que hacen la mayor parte de webs que ofrecen cosas gratuitas, pero es algo que deberías tener en cuenta antes de proceder.

Si has hecho este procedimiento otros años, lo primero que verás es que cuando entras en la web para crear la composición, TopNine.co, y pulsas en el espacio para escribir tu nombre de usuario, la web te redirige a otra herramienta. Aquí, pulsa en Go to Top Ninte 2020 para que te lleve a la otra página, ya que es porque este servicio ha sido comprado por otro llamado CreatorKit.

Una vez entres en la nueva web, verás que aunque esté dentro del portal de CreatorKit sigue llamándose Top Nine Best of 2020. Aquí, tienes que escribir tu nombre de usuario en el campo de Enter your Instagram handle, y cuando lo hagas pulsa en el botón Continue para proceder.

Cuando escribas tu nombre de usuario, te aparecerá una ventana pidiéndote tu correo. Aquí, lamentablemente no vas a poder evitar darle a la web este dato. La excusa que utilizan es la de pedirte el correo para notificarte cuando tengas lista tu imagen. Escribe tu correo en el campo Enter your email y pulsa el botón Get Top Nine para darles tu correo y obtener tu imagen de Top Nine.

Tras dar el correo, en pocos segundos se habrá generado la imagen con tus nueve fotografías que más “Me gusta” han recibido en Instagram. Aquí, pulsa en el botón Share para descargar la composición y luego poder subirla manualmente a Instagram. Hay un botón More templates, que te lleva a una app oficial que sólo está disponible para iOS. Nosotros te hemos guiado por la web para poder hacerlo en cualquier plataforma.

Fuente Miami Diario