Conoce el diseño de la manta de $16,000 dólares con el que los fans del Wolverhampton mostrarán su apoyo a Raúl Jiménez

Luego del terrible incidente de Raúl Jiménez en la cancha, cuando chocó con David Luiz en un partido contra el Arsenal y se fracturó el cráneo, los seguidores del grupo de animación “Matchday Experience Day”, del Wolverhampton, hicieron una colecta para mandar a hacer una manta y mostrar su apoyo al delantero mexicano en su recuperación. Reunieron $16,000 dólares y el diseño que ocuparán ya fue elegido.

Miles de seguidores alrededor del mundo votaron por su diseño favorito de entre las decenas de opciones que mandaron los fans al grupo de animación y el elegido fue el de Louise Cobbold, que muestra a Raúl Jiménez en diversos festejos de gol y a sus compañeros como símbolo de unidad. El diseño incluye la leyenda “Fuerza Raúl” y tiene el escudo del equipo y una bandera de México.

Your AMAZING design will be installed in the Steve Bull Stand ready for the next home game vs Aston Villa! @Raul_Jimenez9 #9forRJ9 pic.twitter.com/EBE5ArXWFR

Según reportó en horas recientes Kieran Newey, el hombre detrás de la iniciativa para apoyar al “Lobo de Tepeji”, la manta ya está lista para imprimirse y será colgada en las gradas del Molineaux Stadium para que sea visible durante el encuentro que los Wolves disputarán contra el Aston Villa el próximo sábado 12 de diciembre.

Boom! Repro all done. Let’s go to print. Very excited to see this all come together. @louisecobbold79 @Newey_7 @Wolves #9forRJ9 pic.twitter.com/NKDjtqbbFu

— Purcey (@purcey) December 7, 2020