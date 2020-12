Historia De Crímenes Reales: Las Confesiones Y Justificaciones De El Asesino En Serie Charles Cullen

Le llamaban »El Ángel de la Muerte», ya que durante 16 años mató a casi 40 personas gracias a su trabajo de enfermero. Usaba dosis letales de medicación para no dejar rastro y que nadie le culpara.

«Pensaba que así no sufrirían más, en cierto modo les estaba ayudando. No justifico lo que hice, lo único que puedo explicar es que me sentía sobrepasado en ese momento y necesitaba hacer algo. Así que lo hice».

