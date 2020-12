Historia De Crímenes Reales: Las Confesiones Y Justificaciones De El Asesino En Serie Ted Bundy

Tan sólo 17 horas antes de ser ejecutado, Ted Bundy concedió una entrevista al periodista James Dobson para confesar sus crímenes y sus motivos.

«Crecí en una casa maravillosa con unos padres realmente dedicados. Cuando tenía 12 años, estaba rebuscando en la basura con un amigo. La gente tiraba todo tipo de cosas extrañas, como libros de pornografía. Empecé a sentir un extraño deseo en mi interior, me volví adicto y cada vez buscaba más material. No culpo a la pornografía de lo que hice, pero si me ayudó a definir mi carácter violento.»

Rolloid