Juan Eleazar Figallo agradeció a sus seguidores por su participación este #6Dic

Caracas.- El periodista y locutor Juan Eleazar Figallo, candidato por la coalición Alianza Democrática, agradeció en horas de la noche a quienes salieron a votar y lo apoyaron en esta jornada.

“Gracias por el respaldo, el cariño, el afecto y gracias por la confianza”, dijo Figallo en su mensaje al cierre de la jornada, donde destacó el compromiso de la tolda política y su militancia.

“Hombres y mujeres que me acompañan, entregados a esta tarea y compromiso que no hemos eludido, no vamos a hacer, no lo haremos. ¡Nuestro compromiso es con el pueblo de Venezuela toda!”, enfatizó.

“Lo hacemos por nuestra Venezuela”, finalizó en su mensaje.

Alianza Democrática postuló al periodista y locutor Juan Eleazar Figallo por el circuito 3, en el municipio Sucre, parroquia Petare, del estado Miranda.

Carlos López DoranteGran Caracas

