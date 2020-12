Juicio de magistrado electo se aplaza porque le quitó poder a abogado

Este lunes, a las 8 y 30 de la mañana, estaba planeada la audiencia de acusación e inicio de juicio contra el excontralor de Bogotá y exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, por su supuesta vinculación con las irregularidades de Odebrecht.

Granados, quien el jueves de la semana pasada fue elegido como uno de los siete magistrados que integrarán la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y quien llegó a ese puesto de una terna que envió el mismo presidente Iván Duque, estaba convocado a asistir este lunes a la audiencia que fue citada por la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia.

Sin embargo, la audiencia no pudo realizarse porque antes de iniciar Granados le revocó el poder al abogado que lo representaba en el caso y pidió aplazar la diligencia de juicio.

La Sala Especial de Primera Instancia aceptó la petición de Granados ya que como él no tenía un defensor no se podía iniciar la acusación. Por ahora no hay una nueva fecha en la que será realizada la audiencia.

La audiencia iba a ser desarrollada por el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas en compañía de los otros dos magistrados de la sala. En esta audiencia de acusación se esperaba que el alto tribunal lo acusara y anunciara qué pruebas se tendrán en cuenta en contra de Granados para el juicio.

El proceso en contra del recién electo magistrado se inició en el 2018, cuando la Fiscalía General le imputó cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá por supuestamente intentar beneficiar a Odebrecht cuando fue candidado y luego gobernador de Boyacá entre 2012 y 2015.

Según la imputación de la Fiscalía, Granados recibió dinero de Odebrecht para intentar adjudicarle la obra vial Duitama-Charalá-San Gil. En su momento, la Fiscalía señaló que el exgobernador, que siempre ha insistido en que es inocente, supuestamente recibió entre el 3 y el 5 por ciento de lo que costaba la obra. Y en el proceso también figura un supuesto pago que llegó a través del exsenador Plinio Olano Becerra, de 200 millones de pesos, cuyo objetivo supuestamente era financiar la campaña a la gobernación de Granados.

Juan Carlos Granados fue elegido en el Congreso para integrar la nueva Comisión de Disciplina Judicial, que debe reemplazar a la cuestionada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por una amplia votación de 186 apoyos.

Esta nueva comisión de disciplina, que investiga y juzga a jueces, abogados y fiscales, debe estar conformada antes del 20 de diciembre. El periodo de 8 años de todos sus 7 magistrados, incluido Granados, comienza el próximo 11 de enero.

El Tiempo