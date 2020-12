Libro Recomendado: TODO (NO) TERMINÓ

Sinopsis

En una sociedad en la que, según estadísticas fiables, tres de cada cuatro matrimonios terminarán en una

separación definitiva, pensar el divorcio, explicarlo y escribir acerca de él constituye, sin duda, un desafío. En mi

opinión, Silvia Salinas es una de las profesionales más preparadas para acometer esta tarea. No solo porque hace más de

veinte años que investiga el tema de las parejas y coordina grupos de formación sobre este asunto, sino porque, como

pocos, está al servicio de su formación profesional y su compromiso con sus pacientes. El divorcio es mucho más que la

experiencia de la ausencia: es la experiencia de la presencia de lo ausente, esto es, el dolor de lo que está y no solo

de lo que falta. Como dice la propia autora, «la convivencia con lo que (no) terminó». Jorge Bucay «Había una vez una

isla en la que habitaban todas las emociones y todos los sentimientos que existen… Un día, sus habitantes

descubrieron que la isla se hundía, inexorablemente…» Este es el argumento del cuento que Jorge Bucay nos regala en

este libro y que Silvia Salinas desgrana para extraer todo su significado. El resultado es una combinación de fábula y

reflexión teórica que nos conduce hacia la comprensión del proceso de divorcio y de separación, y nos muestra el camino

hacia la recuperación, la aceptación y la apertura de nuevo al amor.

Autor: Silvia Salinas

Materia: Autoayuda

Páginas: 192

Sinopsis Librería