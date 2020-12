«Maduro cierra el círculo de la tiranía» #españa

Mientras José Luis Rodríguez Zapatero ejerce de aliado político de la dictadura de Nicolás Maduro, validando las elecciones-farsa celebradas en Venezuela, otro ex presidente socialista carga contra el dictador y sus acólitos. Felipe González ha señalado este lunes, tras conocerse los resultados de las elecciones fraudulentas en Venezuela, que «Maduro cierra el círculo de la tiranía».

Felipe González ha asegurado que, a la vista de la bajísima participación del 31% del electorado, los venezolanos «le han dado la espalda» al régimen. No sólo Felipe González y otros líderes europeos cuestionan la legitimidad de las elecciones de Maduro. La Unión Europea no reconoce el resultado de las elecciones legislativas venezolanas, al considerar que no se han cumplido los estándares internacionales «mínimos».

Este rechazo de la UE a reconocer los resultados deja en muy mal lugar a José Luis Rodríguez Zapatero que acudió a Caracas para ejercer, junto a otros ‘amigos’ del régimen, como observador internacional tratando de dar legitimidad a la convocatoria electoral.

Europa se da de plazo hasta enero para definir su relación con la Asamblea Nacional que ahora mismo dirige el presidente encargado, Juan Guaidó. Precisamente, a éste se ha referido González. El ex presidente socialista ha dicho que «quedaba la Asamblea Nacional, como el último bastión de la representación de la soberanía popular, elegido libremente por los Venezolanos».

En este punto, González ha indicado que desde la elección de hace cinco años «la dictadura de Maduro ha hecho todo para anular la representación democrática». «Pero lo venezolanos le han dado la espalda y su régimen no durará», ha sentenciado.

Guaidó contra Zapatero

Juan Guaidó ha atacado al ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por apoyar la farsa electoral llevada a cabo por el dictador Nicolás Maduro. El líder opositor venezolano ha asegurado que Zapatero es «cómplice» de los abusos y los desmanes que el régimen chavista comete contra la población del país.

Hace tiempo que José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el mejor amigo de los peores dictadores sudamericanos. Maduro, Correa, los Castro y Evo Morales han gozado de la simpatía del ex presidente socialista, que se ha convertido en el altavoz a nivel europeo de la peor calaña política en Latinoamérica.

Zapatero no goza de las simpatías de la oposición venezolana al haberse situado siempre del lado del dictador Maduro. Este lunes, tras las declaraciones del ex presidente socialista, Juan Guaidó ha reaccionado con dureza diciendo que Zapatero se ha convertido en «abogado de la dictadura». También, Guaidó señala que «no es posible relativizar con la violación de Derechos Humanos» como han hecho José Luis Rodríguez Zapatero o el ecuatoriano Rafael Correa. Ambos han participado en la farsa chavista ejerciendo como observadores internacionales invitados a los comicios fraudulentos del régimen.

Guaidó asegura que la presencia de Zapatero en Venezuela y su defensa a ultranza del régimen de Maduro le convierte en «cómplice de violación de los Derechos Humanos», ha recalcado. «No entiendo cómo hipotecan lo que les quedaba de prestigio», ha remachado el líder opositor.

Guaidó ha recordado, por si Zapatero no lo tiene presente, que en su país todavía hay personas desaparecidas, cualquier atisbo de oposición es sometido a la cárcel y a la persecución, además de las torturas y abusos que han implantado los chavistas en Venezuela. No en vano, la dictacura venezolana ha sido acusada de cometer crímenes de lesa humanidad.

Durante la rueda de prensa que ha dado en Caracas tras los comicios-farsa, Juan Guaidó ha recordado que Zapatero ha rendido pleitesía a un «asesino de niños, como es Maduro», con el que el ex presidente socialista no ha dudado en fotografiarse y al que la dictadura ha agasajado en cada uno de sus viajes a Caracas.

Pese al maquillaje que quiere imponer Maduro, las elecciones no han sido en ningún caso un ejercicio democrático. Los venezolanos, hartos de los desmanes de la dictadura, que ha convertido al país con los mayores recursos naturales en un foco de pobreza, emigración y violencia, han decidido quedarse en sus casas. La participación en la farsa sólo ha movilizado al 31% de la población.