Pdte. Juan Guaidó: «Ayer no hubo una elección, se consumó un fraude, por eso todos a la calle el 12D» (Videos)

El Presidente (E) de Venezuela Juan Guaidó, ofreció este lunes una rueda de prensa en rechazo al fraude electoral consumado por el gobierno de Nicolás Maduro este domingo 6 de diciembre.

En ese sentido, el mandatario aseveró que «lo de ayer es un reflejo de lo asqueado que están los venezolanos del gobierno. El próximo 12D el pueblo se expresará en la Consulta Popular», dijo.

«Eso no fue una elección, fue una dictadura burlándose de la gente, pero el pueblo le respondió, y no se dejó chantajear. Pregúntele a Maduro por qué no fue a Catia. Porque lo dejaron solo», agregó.

El también titular de la Asamblea Nacional, destacó la determinación de los venezolanos en no salir a apoyar el show electoral del gobierno de Maduro, a pesar del chantaje de dejarlos sin comer.

«La gran respuesta a Maduro es en la calle el #12Dic organizados y movilizados en la Consulta Popular. El fraude de Maduro está derrotado con un estruendo silencioso el día de ayer, que debe traducirse en movimiento», afirmó

Guaidó reiteró que «la pretensión de la dictadura es aniquilar la alternativa democrática. Pero fue tal el silencio ayer que cada vez se le hace más difícil», dijo.

«Hoy los venezolanos sabemos que sin democracia no se come. La democracia es lo que genera electricidad, estabilidad, y esa es la lucha y la respuesta que tenemos que dar. Aquí estamos unidos, a pesar de las diferencias y la persecución», acotó.

Guaidó cuestionó la participación de Rafael Correa, ex prófugo de la justicia ecuatoriana, como observador internacional en la farsa de Maduro.

«Ayer una vez más, se debilitó la dictadura. La comparación del prófugo de la justicia Rafael Correa sobre procesos electorales, habla de cómo el gobierno de Maduro se convierte en un refugio para delincuentes”, sentenció.

El mandatario invitó una vez más a los venezolanos a participar a partir de este lunes en la Consulta Popular, en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro.

«Si usted quiere descobrarse todo lo que le ha hecho la dictadura, usted está invitado a participar en la Consulta Popular. Este domingo no hubo elección, se consumó un fraude. La tarea es el 12D en la calle», expresó.

Alberto News