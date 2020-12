Si todavía no te has atrevido a probar los batidos verdes, pero no te quieres quedar con las ganas de tomar uno, entonces esta receta es ideal para ti; pues además de fácil y saludable, es sumamente delicioso.Ingredientes: 1 taza de hojas de espinacas, crudas1 kiwi1 manzana verde 1 taza de aguaPreparación:

1 Lava bien las hojas de espinaca.

2 Pela el kiwi.

3 Pela la manzana y bate todo bien, junto con el agua

4. Llévelo a la licuadora por 3 minutosTips:

Sírvelo bien frío

