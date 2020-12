“Si suelto la lengua es mucho el escándalo que va a pasar”

Desde que el expresidente de la Organización Miss Venezuela, Osmel Sousa salió de las filas del famoso certamen, es mucho lo que se ha dicho; sobre todo las críticas han hecho de las suyas, sin embargo, el “zar de la belleza” ha asegurado no sentirse tan afectado.

“La averiguación perfecta es la que pudieron hacerme a mí porque si suelto esta lengua es mucho el escándalo que va a pasar”, dijo. También señaló, “Como yo no estaba involucrado en nada de lo que se decía porque no es mi estilo y nunca lo voy a estar, no me afectó tanto”.

El experto en materia de belleza asegura que hubo una especie de complot en su contra y le dijeron en ese momento que iban a cerrar la Quinta Miss Venezuela para averiguaciones. “Si las muchachas recurrieron a hombres importantes para estar en el concurso, los culpables fueron ustedes. Hicieron un presupuesto a propósito para apretarme a ver si yo me iba”, contó.

Exigían que las candidatas estuvieran listas y maquilladas a las 8 de la mañana para ir a Procter and Gamble y Osmel se preguntaba quién pagaba ese maquillador y ese estilista.“Yo tenía que mandar la lista de las muchachas que se inscribían en el concurso al departamento de seguridad que era como un FBI y luego me la devolvía, esta sí, esta no”, recordó.

El tema económico influyó tanto, que Osmel señaló como fueron las condiciones de las candidatas que ganaron en los últimos concursos que él manejó.

Yo busqué niñas que tuvieran dinero para que pagaran la franquicia, el viaje, la ropa y de paso me invitaran a mí si era posible”, expresó.

Para Osmel cualquier triunfo que lograba era importante, sin importar el concurso, “No tengo una Miss favorita; para mí cada concurso era como la primera vez”, también confesó, “A veces logré influenciar al jurado”.

Entre otras cosas Osmel habló de su vida personal y reveló que prefiere la soledad: “Nunca me he enamorado. Me llama un amigo, «la mujer sin alma. Nunca duré más de dos meses con alguien. Sufría dos días y se me quitaba”.

con información de El Farandi