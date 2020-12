Venezolanos en Argentina exigen a Estelar que reconozcan boletos para regresar este año

Luis Salaya, venezolano de 58 años, se encuentra varado en Argentina debido al cierre de vías aéreas por la pandemia de COVID-19, esperando que se reconozca su boleto de regreso para volver a su hogar.

Salaya no tenía pensando migrar a Argentina, sus intenciones eran realizar una visita y recibir tratamiento médico, por lo que su boleto de regreso a Venezuela estaba pautado para el 18 de marzo, el mismo mes en el que llegó a la provincia de Nauquén.

El venezolano proveniente de Maturín, es hipertenso, asmático, y padece de insuficiencia venosa profunda de los miembros inferiores lo que le causan constantes calambres y dolores.

«Aerolíneas Estelar no responde por nuestros boletos que compramos con anterioridad. Exige que compremos boletos nuevos, pero mis recursos económicos se agotaron hace tiempo. Vivo con unos paisanos que me han tendido la mano pero ya es demasiado tiempo… Necesito regresar a mí hogar en Venezuela», dijo Luis.

La respuesta por parte de Aerolíneas Estelar es que por los momentos el gobierno venezolano mantiene suspendidos los vuelos hasta el 11 de febrero de 2021, por lo que no poseen programación de una ruta aérea desde Buenos Aires hacia Maiquetía.

La aerolínea le informó al venezolano que posiblemente se realizaría un vuelo de rapatriación el 29 de diciembre, pero que para acceder al mismo debe ser contactado por la embajada.

Luis Salaya ha escrito a la embajada exponiendo su situación y solo ha recibido respuestas que le indican que debe esperar. A su vez, Aerolíneas Estelar ha exigido que los venezolanos varados compren nuevos boletos valorados en más de 700 dólares a pesar de que algunos ya tenían boletos de retorno sin usar.

«Compré mí boleto en 550 dólares. Los que viajaron el 24 de noviembre tuvieron que pagar otro boleto; y para el vuelo del 29 de diciembre, Aerolíneas Estelar vende los boletos en 720 dólares . Además las personas tienen que hacerse el PCR COVID-19 que es obligatorio y cuesta alrededor de 6 mil pesos«, cuenta.

El venezolano aseguró que está desesperado por volver antes de que finalice el 2020 para estar con su esposa, quién se encuentra en Maturín, y que a sus 59 años padece de hipertensión y tiene una artrosis en la rodilla.

A su vez, Luis no ha encontrado un sustento para seguir esperando por un vuelo o comprar un boleto nuevo. Lo único que desea es estar en su hogar.

«He realizado varías labores diferentes de obrero por poco tiempo. Con lo de la cuarentena y la cantidad de contagios en este país, se puso más rudo todo. Quiero es irme para mí hogar en Venezuela, que Aerolíneas Estelar reconozca mí boleto, pero no para el año que viene como dicen ellos. Llevo nueve meses de esta larga y angustiosa espera para retornar al país y no he podido», expresó.

El último vuelo desde Argentina tuvo lugar el pasado 1 de noviembre, en el que 130 venezolanos que se encontraban varados en dicho país arribaron a Maiquetía tras cumplir con los protocolos por COVID-19.

Daniela CarrascoMigración

