Viudo de Selena reacciona al estreno de la serie de Netflix

Este viernes, Netflix estrenó con muchas expectativas «Selena: La Serie», y a unas cuantas horas, este proyecto ya ha generado varias reacciones, entre ellas la del viudo de la misma Selena, Chris Pérez.A través de su cuenta de Instagram, el músico de 51 años, compartió con sus seguidores el poster de la serie de su amada esposa y relató cómo fue su experiencia al ser parte de la banda.«Muy bien, aquí esta mi opinión sobre esto. Amaba su música incluso antes de unirme a la banda. Me intrigó el hecho de que su hermano tuviera su nombre en todo como productor. El tecladista Ricky Vela fue mi héroe en lo que a música se refiere. Su padre emitió un sonido increíble cuando fui a verlos a un evento en San Antonio…«, fue como Pérez comenzó su mensaje.El guitarrista contó que aprendió mucho de Roger García, quien tocó la guitarra en la banda antes que él, y dijo que siempre trató de mantener su sonido y expandirlo lo más posible.«Aprendí mucho al interpretar las partes de su guitarrista Roger García y hacer todo lo posible para estirarlo aún más. Tenían una baterista con mucho ritmo (Suzette realmente es una ruda). Joe y Pete trajeron el ‘extra’ y agregaron una dimensión completamente diferente. Además, Pete escribió letras increíbles… y sonaban PESADAS. Siempre respetaré a la banda y a las personas involucradas en ella. Espero que disfruten de esta serie».Aún no se sabe si Chris ya vio algún capítulo de la serie, pero hay que recordar que cuando se anunció este proyecto, el cual se realizó de la mano de la familia de ‘La Reina del Tex-Mex’, Chris alzó la voz y aseguró que nadie lo había buscado para dar testimonio de lo que vivió junto al amor de su vida y que no estaba seguro de ver la serie.

