🤗Messi y Ronaldo se enfrentan este martes -🤔Se disculpa con la afición de Cruz Azul -😯Steelers pierde el invicto ante Washington

Lo que pas贸 ayer 馃 1. Revivir谩 la rivalidad: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentar谩n nuevamente este martes Dos a帽os y medio han pasado desde aquel duelo entre Barcelona y Real Madrid en el que se enfrentaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por 煤ltima vez, pero este martes los veremos nuevamente cara a cara馃 Dato:聽Ser谩 una gran oportunidad para los blaugrana de reivindicarse y demostrar que a煤n pueden hacerle frente a rivales de jerarqu铆a鈿 馃聽2. Luis Romo da la cara y se disculpa con la afici贸n de Cruz Azul Un d铆as despu茅s de la humillante eliminaci贸n de Cruz Azul ante Pumas, uno de los pocos jugadores que se puede salvar de la aberrante actuaci贸n del equipo en el partido es Luis Romo quien ya sali贸 a dar la cara y disculparse con la afici贸n馃槰 Dato:聽Robert Dante Siboldi no renunciar谩馃槚 pese a estar detr谩s de la cruzazuleada m谩s vergonzosa de la historia 馃げ 3. Steelers pierde el invicto ante Washington con un Alex Smith con un tobillo ensangrentado Los Pittsburgh Steelers perdieron el invicto de la temporada ante el equipo de Washington que sorprendi贸 a los acereros al vencerlo 23-17馃張 Dato: Alex Smith lanz贸 para 296 yardas y un touchdown, en una de las series ofensivas durante el segundo cuarto Smith fue parte de una jugada desafortunada que tuvo a uno de sus tacles ofensivos pis谩ndole la pantorrilla de manera involuntaria馃挭 馃憖聽4. Giovani dos Santos y dos jugadores m谩s no entran en la lista de Am茅rica para la Concachampions La lista de jugadores convocados para el torneo fue publicada hoy por el club y resaltan algunas ausencias: Emanuel Aguilera, Nicol谩s Benedetti y Giovani dos Santos馃 Dato:聽El pr贸ximo 15 de diciembre el Am茅rica reanuda su actividad en la Liga de Campeones de la Concacaf, al enfrentar al Atlanta United馃し鈥嶁檪锔 馃槹聽5. Muere Dick Allen, leyenda de Grandes Ligas El b茅isbol de las Grandes Ligas est谩 de luto al conocerse este lunes la muerte de Dick Allen馃槗, siete veces All-Star, quien falleci贸 a los 78 a帽os Dato:聽Allen fue uno de los toleteros m谩s temidos de las Grandes Ligas鈿 en las d茅cadas de 1960 y 1970, bateando 351 cuadrangulares y promediando .292 en partes de 15 temporadas 馃憦聽6. Dominicano se convirti贸 en el primer tenista nacido en 2006 en ganar un partido profesional El dominicano Alberto Puello de 14 a帽os se convirti贸 en el primer tenista nacido en 2006 en ganar un partido profesional馃懄 Dato:聽Puello es el primer tenista nacido en 2006, el 1 de enero para ser exactos, que gana un partido del circuito profesional; la haza帽a la logr贸 en la primera ronda de la clasificaci贸n del M15 de Santo Domingo馃憤 馃聽7. No fue soberbia de su DT: Jes煤s Corona revel贸 la verdadera raz贸n por la que no estuvo en la debacle de Cruz Azul Muchos aficionados hablaron de 鈥渟oberbia鈥 por parte de Siboldi que 茅l prefer铆a cuidar al Corona para que pudiera estar listo para la final, pero ahora se sabe que la decisi贸n no tuvo nada que ver con el DT, sino con una situaci贸n del jugador馃か Dato:聽Justo despu茅s de que su DT declarara que dar谩n vuelta a la p谩gina y se enfocar谩n en ganar la Concachampions, el club report贸 que 6 de sus integrantes dieron positivo a COVID-19馃樂