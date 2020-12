Conductor ebrio arrolló a un comerciante en Caracas

Un conductor en estado de ebriedad que se identificó como piloto de la Gobernación de Miranda arrolló a un comerciante árabe y le causó la muerte. El hecho ocurrió el domingo 6 de diciembre en la avenida Prados del Este, adyacente al centro comercial Galerías Prados del Este, Caracas.

Sarkis Youssef Jreige Bichara (62 años) esperaba afuera de una casa que le abrieran la puerta; mientras, el chofer, de nombre César Díaz, esquivó a una pareja de ciclistas que iba por esa vía. Al parecer, la condición etílica que presentaba no le permitió actuar con claridad y arrolló al comerciante, que falleció a las horas en un centro asistencial cercano al lugar de los hechos.

“El sujeto agresor estaba ebrio y cargaba un arma; de hecho, la policía en ningún momento se la quitó, ni siquiera lo esposaron para asegurarlo. Esto nos despierta suspicacia porque pudiera haber algún cuadre, es decir, alguien llamó para tratar de ayudarlo, salvarlo; sin embargo, la justicia a veces tarda pero llega”, contó Santiago Georges, uno de los familiares de la víctima, en la morgue de Bello Monte, al diario el Pitazo.

Otros familiares que se presentaron al lugar de los hechos relataron que el responsable no podía mantenerse en pie por el estado de ebriedad y que en el interior del automóvil había varias botellas de licor. Aseguraron que al responsable no se lo llevaron en una patrulla, sino en un carro particular y hasta la fecha desconocen si fue aprehendido.

Con información: El Pitazo