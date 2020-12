Describen lo que sucede tras una picadura de abeja en el ojo

Recientemente, un grupo de médicos describió en detalle los síntomas y el curso del tratamiento de un paciente joven que llegó a un hospital una hora después de haber sido picado por una abeja en el ojo izquierdo.

De acuerdo con el caso, reportado en la revista especializada The New England Journal of Medicine, el hombre, de 22 años, acudió a un servicio de urgencias con enrojecimiento, dolor y visión disminuida. Un examen en su ojo sano demostró que tenía una agudeza visual normal, pero con el otro solo podía distinguir el movimiento de una mano cerca de la cara.

Posteriormente, los especialistas revisaron en detalle el globo ocular afectado y descubrieron un aguijón incrustado en la córnea que había provocado un edema y una opacidad difusa a su alrededor. Los médicos lo extrajeron mediante una cirugía con anestesia y la córnea fue saturada luego de una limpieza en la cámara anterior del ojo, una zona entre esta última y el iris.

