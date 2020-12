Eiza González revela problema de salud que ha tenido desde que era una bebé

Eiza González hizo una publicación en sus historias de Instagram que impactó mucho a sus seguidores, mostró una foto en la que le están haciendo pruebas de alergias, ya que reveló que desde bebé sufre de este problema.

En la fotografía se ve la espalda de la actriz llena de ronchas por los piquetes de agujas que se realizan para hacer esta prueba: “No suelo publicar cosas personales …este es un estudio de alergias, no de sensibilidad a alimentos. He sufrido alergias desde siempre, luego se transforman por lo que tengo que cuidarme. He recibido tratamiento de alergias desde que era una recién nacida”.

Eiza dice ser alérgica a más de 30 alimentos, a los gatos y a los caballos, pero sus problemas respiratorios son los que más le preocupan: “Las alergias de comida es lo último que me preocupa, para ser honesta. He luchado toda mi vida con problemas severos de respiración (sinusitis, bronquitis, neumonía, etc) lo que es mi mayor problema y mi miedo más grande durante esta pandemia obviamente”.

La bella actriz y modelo mexicana agregó: “Las alergias son un asunto real que mucha gente no toma en serio y que puede cambiar la calidad de tu vida. No soy una experta, solo lucho con ellas”, y recomendó a quienes las padecen que consulten al médico y hacerse ese estudio, y concluyó diciendo a sus seguidores: “Y yo sobreviviré, jajaja lo prometo, Gracias por el amor”.

