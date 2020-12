Exescort acusa a Christian Chávez de haberlo contagiado de VIH

por su expareja como un agresor, las nuevas declaraciones de un exescort mexicano podrían poner en tela de juicio su reputación y carrera artística.

De acuerdo con TV y Notas, el cantante solía contactar a otros hombres por medio de aplicaciones LGBTIQ+ y les pagaba para sostener encuentros sexuales con ellos.

Fue de esta forma como conoció a Josh; un escort de 35 años, quien actualmente busca entablar un proceso legal contra Chávez, por supuestamente haberlo contagiado con VIH.

Tal y como lo confesó para la revista, Josh conoció a Christian en 2016, luego de que decidiera ejercer la prostitución para solventar las carencias económicas que atravesaba su familia.

“Mi ex estaba embarazada y necesitábamos dinero, así que en mis tiempos libres buscaba quien me contratara, y como estoy bien dotado, afortunadamente tenía clientes. Cuando tienes hambre y un bebé en camino, haces lo que sea”, explicó.

Como continuó relatando, Josh conoció a Chávez luego de que le escribiera por la app Grindr, utilizando el seudónimo de Antuan. Desde el primer contacto, el hombre asegura que el cantante le pidió fotos de su “miembro”, al tiempo en que se mostraba interesado en sus servicios.

«Sí, pero primero le comenté que yo era escort y respondió que no había problema. A las 7 de la mañana me fui para su casa en San Ángel, cuando llegué se asomó, me saludó y entré, pero no lo reconocí”, destacó.

De esta forma, Josh entró a la vida del cantante y compartió con él varios encuentros sexuales; asimismo, resaltó que cuando no tenía dinero, Christian le pagaba con drogas, y a pesar de que su vínculo culminó hace cuatro años, aún no ha saldado sus deudas.

«Me quedó a deber como mil 500 pesos. Mi intención con este trabajo era ganar dinero extra, y aceptaba encuentros con él, porque no era cualquier persona y era seguro”.

Cuando fue cuestionado sobre el uso de protección, Josh destacó que al principio utilizaron preservativos, pero luego el ex RBD lo convenció de mantener relaciones sin condón, ya que aparentemente se encontraba “limpio” de VIH o ETS.

«Le pregunté si estaba ‘limpio’, si no tenía VIH o alguna ETS, pero se ofendió y me respondió que no había nada de qué preocuparse. Me ofreció 500 pesos extra por hacerlo así, y acepté”.

La noticia que cambió todo

Después de varios meses, Josh aparentemente encontró un trabajo formal y culminó su etapa como escort. Sin embargo, luego de realizarse varios exámenes médicos para la empresa en la cual trabajaba, el hombre fue sorprendido por el fatal diagnóstico de que padecía VIH.

«En octubre del año pasado, nos pidieron hacernos varios análisis médicos, incluyendo la prueba del VIH; además, yo ya había notado que me pasaban cosas raras. De repente me daba fiebre y me enfermaba de todo muy seguido. Dos semanas después, me llamaron de Epidemiología”.

Lo que resume como el episodio que cambió para siempre su vida, llevó a Josh a preguntarse por la identidad del posible responsable de su contagio. Como el mismo aseveró, descartó a Christian de inmediato, y enfrentó erróneamente a otra persona.

«A Christian lo descarté de inmediato; y erróneamente culpé a otra persona, lo enfrenté y terminamos en el Ministerio Público, y lo peor es que… ¡él ni siquiera tenía VIH!”.Cuando se enteró que Maico Kemper, expareja de Christian Chávez llevaba una demanda judicial en su contra, Josh decidió contactarlo por Facebook, y fue la conversación que mantuvo con el maquillador la que le confirmaba la peor de sus sospechas, que el cantante era el responsable de haberlo contagiado.

Según Josh, Maico le preguntó si había tenido sexo con Chávez y si habían utilizado protección, pues aparentemente él tenía conocimiento de que el cantante es portador del VIH.

«Me contó que él era el que iba al Seguro Social a recoger los medicamentos de Christian, pues este no quería que la prensa se enterara”.

Además, Josh mostró su preocupación porque el cantante niegue su estado actual, y continúe manteniendo relaciones de alto riesgo con otros hombres.

«Estoy seguro que lo esconde y arriesga a varios. La última vez que nos vimos se le salió decirme que acudía a fiestas gay, y que salía con varios hombres de Grindr”.

El testimonio de Maico

Por si estas declaraciones no fueran suficientes, la revista también contactó a Maico Kemper para que contara su versión de los hechos. El exnovio de Christian Chávez sorprendió a todos, al confirmar que todo lo que dice Josh parece ser cierto.

Según Kemper, Josh lo contactó por Facebook en mayo, y no pudo responderle sino hasta el 10 de octubre. En la conversación, no solo se revelaron los secretos más oscuros del actor y exmiembro de RBD, también se enteró de que su pareja lo engañaba con otros hombres.

“Sí, lo peor es que me enteré después de que terminamos nuestra relación. Me estuvo engañando todo el tiempo que duramos”, confesó.

Asimismo, Maico aseguró que tenía conocimiento de que Christian era portador de VIH, pues al igual que él, ambos confesaron que vivían con la enfermedad, durante un viaje que hicieron a París en el 2018.

«Sé lo difícil que es esto, y por eso siempre lo apoyé emocionalmente y lo cuidé todo el tiempo que estuvimos juntos. Nos alimentábamos bien, hacíamos ejercicio y tomábamos nuestros medicamentos en tiempo y forma”.

De igual forma, Kemper destacó que no fue el artista quien lo contagió de VIH, puesto que ya tenía conocimiento de su enfermedad antes de conocerlo, lo que lo llevó a resguardar su salud y mantener relaciones sexuales con Christian Chávez, de la forma más segura posible.

«Para seguir así, las relaciones sexuales con Christian siempre fueron seguras, por lo que no llegué a contagiarme cuando él tuvo hepatitis C”.

Maico señaló que Christian se presenta en el IMSS cada tres meses, para conocer el estado de su salud, pero suele utilizar disfraces para evitar ser reconocido por el personal médico, y es su padre el responsable de buscar sus medicamentos.

«Christian va al IMSS cada tres meses a hacerse análisis de sangre y conocer su estatus, pero se pone una peluca y dientes falsos, para que no lo reconozcan”.

Al igual que Josh, Maico manifestó su preocupación porque el cantante no reconozca la gravedad de su enfermedad, pero ante los acontecimientos recientes, ha decidido poner en riesgo su propia privacidad, y exponer a Christian Chávez.

«Antes de andar conmigo, ni siquiera tomaba medicamentos para controlar el virus, y por eso contagió a Josh. Yo nunca quise hablar de esto porque es algo muy privado, pero ahora me siento obligado a compartirlo. También entiendo que presenten cargos contra él, porque lo que hizo es un crimen”, concluyó.

Fuente La Sopa