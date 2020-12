Familiares de soldado hispano decapitado en Carolina del Norte piden justicia #eeuu

Los familiares del soldado hispano Enrique Román Martínez, que murió tras desaparecer mientras acampaba con sus compañeros en la costa de Carolina del Norte, imploraron este martes justicia luego de que las autoridades revelaran que fue decapitado.

“Es muy difícil entender y aceptar la realidad de que ya no tienes a tu hijo contigo”, dijo visiblemente afectada María Guadalupe Martínez, madre de Enrique, en declaraciones a la edición digital de Univision.

Las autoridades forenses informaron el viernes pasado que el soldado de 21 años y oriundo de Chino, California, fue víctima de un “homicidio por medios indeterminados”, luego de que solo pudieran examinar su cabeza pues el resto de su cuerpo todavía no ha sido encontrado, casi siete meses después de su desaparición.

Martínez era miembro del grupo de paracaidistas de la base de Fort Bragg, en Carolina del Norte, y desapareció después de la medianoche del 22 de mayo durante el fin de semana en que se celebró el Día de Recordación, cuando acampaba cerca de Cape Lookout, en el mismo estado.

Parte de sus restos fueron encontrados el 29 de mayo en Shackleford Banks, cerca de donde desapareció, según informó el Ejército, que con base en los registros dentales confirmó unos días después que se trataba del paracaidista latino.

“Sentía que mi hijo estaba en buenas manos, protegido en el Ejército. Nunca te imaginas que te va pasar esto; siempre estás con que ya iba a regresar. Pero él ya no iba a regresar después de cuatro años (…); le prometieron que le iban a ayudar con los estudios”, lamentó la madre.

Los investigadores del Ejército informaron que el soldado acampaba con otros seis hombres y una mujer.

