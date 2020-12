«La Juventus tenía ganas de ganar y nosotros salimos a no perder» #españa

Ronald Koeman se mostró crítico con el rendimiento del equipo en el partido contra la Juventus. Sus chicos carecieron de ambición para plantar cara a Cristiano Ronaldo y compañía y el técnico terminó por admitir que jugaron «con miedo y sin agresividad». El holandés se enfrentó a una de sus ruedas de prensa más complicadas.

«La derrota ha sido consecuencia de los primeros 25 minutos de juego. Hemos entrado mal, con miedo, sin agresividad. Parecía que habíamos entrado para no perder en lugar de controlar el encuentro. Me ha sorprendido. La Juventus tenía ganas de ganar y nosotros salimos a no perder. Ha sido una gran diferencia. Puede haber sido un tema de confianza. Defensivamente, no hemos estado bien. Perdimos el choque en la primera media hora. No hemos estado a nuestro nivel. Aunque nuestra trayectoria en la Champions League es buena», dijo el entrenador tulipán.

El holandés, sin embargo, quiso poner en perspectiva la actuación de su equipo en la presente Champions quitando importancia a la derrota. «Hemos jugado otro partido contra la Juventus y en el primero estuvimos bien. Hemos sacado 15 de los 18. Hemos cumplido aunque queríamos ser primeros de grupo. Hay que mejorar cosas y entrar a los partidos con más agresividad. Hay que cerrar espacios. Y hay mucha gente joven. Esto es una lección que debemos aprender. Ellos han salido más convencidos», comentó.

Koeman no eludió la polémica diciendo que el primer penalti que se le pitó a favor de Cristiano Ronaldo no era. «El primero no lo es. Porque si pitan ese penalti a Cristiano, el de Messi también lo es. No es excusa porque la derrota ha sido nuestra culpa, hemos salido muy mal en la primera medida hora», añadió.

Por último, el entrenador se refirió a las duras palabras de Antoine Griezmann, quien señaló a los jugadores de la bochornosa derrota. «Estoy preocupado porque he visto que el equipo ha salido sin confianza ni agresividad. Y eso puede ser tener miedo por la situación que llevamos. Llevábamos una buena trayectoria. Hay suficiente calidad y hay que demostrar personalidad. Ellos la han demostrado más que nosotros», zanjó.