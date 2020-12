Los excesos navideños pueden causar estragos en la salud femenina. – Circuito Global

La dieta macrobiótica consiste en llevar una alimentación equilibrada según los principios del Yin y del Yang dictados por la filosofía oriental, tal y como explica María del Mar Durbán Redondo, miembro del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Madrid (Codinma). Para conseguir este equilibrio “se prohíben ciertos alimentos y se toman patrones muy estrictos de alimentación: horarios, tipos de cocina y alimentos que se pueden consumir”, describe esta dietista y nutricionista especializada en trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y obesidad.

Esta dieta restrictiva que divide a los alimentos en dos grupos (Yin y Yang) apuesta por limitar el consumo de carnes de todo tipo, aves, café, y comidas saladas, que están incluidas en el primer grupo; según apunta Cristina Porca Fernández, doctora en nutrición y miembro de la Sociedad Española de Obesidad (Seedo). “Suele haber diferentes tipos de dieta macrobiótica: desde aquellas en las que se reducen los ingredientes de origen animal, hasta las que se eliminan del todo estos ingredientes, existen también alternativas aún más estrictas en las que sólo se consumen cereales, agua y algunas frutas o verduras”, detalla esta experta.

Asimismo, la portavoz de la Seedo comenta que hay tipos de dieta macrobiótica más restrictivas: “Podemos encontrar también algunas vertientes en las que no se permite el uso de alimentos procesados o de origen industrial, así como tampoco de hierbas y especias y de determinadas hortalizas”.

Dieta macrobiótica: grupos de alimentos

Ambas expertas advierten que la dieta macrobiótica tiene como principal base las restricciones de alimentos en función del grupo al que pertenecen. Y, ¿cómo se dividen los alimentos en Yin y Yang? Según Porca, esta es la clasificación habitual que se hace para seguir una dieta macrobiótica:

Alimentos Yin:

Tubérculos.

Algunos tipos de frutas.

Ciertos alimentos de origen animal y sus derivados.

Productos procesados.

Especias.

Condimentos y conservantes.

En este grupo también se incluyen el alcohol y todo tipo de bebidas azucaradas.

Alimentos Yang:

Cereales integrales.

Legumbres.

Algas.

Pescado y mariscos.

¿Para qué sirve la dieta macrobiótica?

Este tipo de alimentación con la limitación de unos productos sobre otros, ¿es saludable? ¿es útil para perder peso?, ¿para qué sirve llevar una dieta macrobiótica? “Este tipo de alimentación sirve para, según los preceptos orientales, equilibrar cuerpo, mente y alma. En cuanto a si está indicada para la pérdida de peso, mi opinión es desfavorable si no se parte de una creencia absoluta de este tipo de espiritualidad”, responde la portavoz del Codinma.

Al respecto, Porca indica que la pérdida de peso dependerá de la frecuencia en el consumo de determinados grupos de alimentos porque “más que una dieta para perder peso, parece un plan centrado en comer sano y llevar una alimentación naturista cuya premisa es sentirse cómodo con el entorno y la naturaleza”.

Beneficios de la dieta macrobiótica

Para esta experta doctorada en Nutrición, la principal ventaja de este tipo de alimentación es que al eliminar los procesados y ultraprocesados se reduce el consumo de sustancias nocivas como harinas refinadas, azúcares añadidos, grasas trans, aceite de palma y sodio. “Otro rasgo positivo es la recomendación de la reducción de alimentos como las carnes rojas”, añade Porca.

En este punto, Durbán señala que “partimos de la base de una alimentación de temporada en cuanto a verduras y frutas, por lo que su seguimiento es responsable con el medio ambiente y la disminución de costes que esto implica”. A su juicio, la dieta macrobiótica también puede ser beneficiosa por la cantidad de fibra que se consume derivada de las frutas y verduras”.

Inconvenientes de la dieta macrobiótica

Por el contrario, esta dietista y nutricionista especializada en TCA y obesidad advierte que es tipo patrón alimenticio tiene como principales desventajas “la ansiedad que puede generar -al haber alimentos prohibidos- y el posible aislamiento social que pueda provocar porque hay pocos sitios que sigan todas las pautas que están comprendidas en la dieta macrobiótica”.

Por su parte, Porca también destaca el carácter restrictivo de esta dieta que atiende más a una necesidad espiritual que a las necesidades nutricionales de cada persona. “Las dietas macrobióticas más esctictas suelen ser deficitarias, sobre todo, en proteínas, calcio, hierro, vitamina B12, vitamina D y vitaminas del complejo B”, subraya.

No obstante, ambas expertas comentan que la dieta macrobiótica puede ser saludable pese a la limitación de alimentos como la carne roja o los productos lácteos siempre que esté bien planificada con un profesional. “La restricción a nivel fisiológico de estos alimentos no tiene por qué tener un impacto negativo si la dieta está bien planificada. Un ejemplo de personas que no consumen estos productos y son completamente sanos son los vegetarianos y veganos”, explica Durbán.

Entonces, ¿son necesarios los suplementos alimenticios para las personas que siguen una dieta macrobiótica? Según las expertas consultadas por CuídatePlus, es necesario analizar de forma individual cada caso para analizar su alimentación, planificarlas y en el caso de que la ingesta de carnes, pescados y huevos sea residual, completar el déficit de nutrientes con suplementos. “Esta suplementación debe ir acompañada con analíticas para controlar los niveles de B12 y ácido fólico”, recuerda Durbán.

¿Es apta para toda la familia?

“Al ser la dieta macrobiótica una dieta severa y en algunos casos inflexible no se debería recomendar en niños, por sus necesidades especiales y por los déficits que esta dieta puede ocasionar y tampoco en personas diabéticas, puesto que aunque podría tener beneficios por la restricción de ciertos grupos de alimentos no saludables desde mi punto de vista creo que el riesgo que puede ocasionar seguir una dieta muy estricta o no saber combinarla correctamente, podría ocasionar efectos secundarios mayores al beneficio que podría aportarles”, considera Porca.

Por último, Durbán insiste en que bien planificada puede ser apta para cualquier persona siempre que un profesional no indique lo contrario. En cambio, esta nutricionista sostiene que este tipo de dieta basada en la filosofía oriental y en modas no presenta ventajas sobre otros patrones como la dieta mediterránea.