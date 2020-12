Su título más importante: Becky Lynch y Seth Rollins, de la WWE, se convirtieron en padres

La cuenta oficial de la WWE publicó que hay nueva integrante en la familia luchística, y es que nació la pequeña bebé de Becky Lynch y Seth Rollins, dos de las máximas estrellas de la empresa.

Momentos después, los progenitores confirmaron la noticia y revelaron que la niña llevará el nombre de Roux López Quin, ya que sus nombres verdaderos son Colby López y Rebecca Quin

Lynch no lucha desde mayo del 2011, mes en el que anunció que estaba embarazada y que marcó su alejamiento temporal de la WWE; se espera que regrese en el segundo trimestre del 2021.

Por su parte, Seth Rollins, también conocido como el Messiah forma parte de las funciones regulares de Smackdown, donde tiene una gran rivalidad con Rey Mysterio y su hijo.

Our little girl is here!!!! https://t.co/U31azmYoQ2

— Seth Rollins (@MessiahOfSD) December 7, 2020