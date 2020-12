Usuarios comparten video de aglomeración de personas en el Mercado del Cementerio

Mercado El Cementerio de Caracas

¿Será posible que se permita esto? Pero es que no hay ningún control; no puede ser tanta irresponsabilidad y negligencia.

Esperemos el rebrote de casos de COVID-19 finales de diciembre y enero

No nos salva nadie

Cortesía de @IraidaLeon @ReporteYa pic.twitter.com/Ln1HRBtWhP

— Freddy E Pachano A (@fpachano) December 8, 2020